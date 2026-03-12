Выяснилась судьба братьев-школьников, которые пропали в Петербурге без телефонов
Пропавших в Санкт-Петербурге после ссоры с семьей братьев 11 и 14 лет нашли живыми
Пропавших в Санкт-Петербурге братьев 11 и 14 лет нашли живыми. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Северо-Запад».
Согласно материалу, дети пропали 10 марта. Их воспитывают мать и отчим, в семье также есть две сестры (семнадцати и шести лет) и четырёхлетний брат. В день исчезновения мальчиков наказали за плохое поведение и лишили мобильных телефонов.
Российский блогер-танцор потерял паспорт и загадочным образом пропал в Таиланде
По словам младшей сестры, пропавшие ребята обсуждали «какой-то вокзал» и, предположительно, планировали уехать к бабушке в Псков, но до места не добрались. К счастью, инцидент не обернулся трагедией.
«Найдены, живы. Других подробностей пока нет», — говорится в материале.Ранее «Радио 1» передавало, что в подмосковном Звенигороде спасатели обнаружили тело одного из детей, исчезнувших после возможного провала под лёд. Предварительно, погибшим оказался 12-летний Иван.