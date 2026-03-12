Выяснилась судьба братьев-школьников, которые пропали в Петербурге без телефонов

12 марта 2026, 01:05

Пропавших в Санкт-Петербурге после ссоры с семьей братьев 11 и 14 лет нашли живыми

Фото: iStock/Arianne de San Jose van Hoof

Пропавших в Санкт-Петербурге братьев 11 и 14 лет нашли живыми. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Северо-Запад».





Согласно материалу, дети пропали 10 марта. Их воспитывают мать и отчим, в семье также есть две сестры (семнадцати и шести лет) и четырёхлетний брат. В день исчезновения мальчиков наказали за плохое поведение и лишили мобильных телефонов.





«Найдены, живы. Других подробностей пока нет», — говорится в материале.