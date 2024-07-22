В Подмосковье начали приём заявок на участие в ДЭГ на выборах депутатов

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Избиратели Московской области могут с 22 июля подать заявление об участии в дистанционном электронном голосовании на муниципальных выборах в Советы депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Заявления об участии в дистанционном электронном голосовании будут принимать на портале госуслуг с 22 июля по 2 сентября. После подачи заявки с 6 по 8 сентября можно будет проголосовать на портале, не посещая избирательный участок. При необходимости заявление об участии в ДЭГ можно отозвать до 2 сентября включительно. Если заявление активно, проголосовать на избирательном участке не удастся», – уточнили в комиссии.Выборы депутатов пройдут 6, 7 и 8 сентября в 28 муниципальных образованиях Подмосковья. Принять в них участие смогут более 2,5 млн избирателей.
Единый день голосования состоится в городских округах Волоколамск, Дзержинский, Звёздный городок, Лотошино, Солнечногорск, Дубна, Жуковский, Краснознаменск, Подольск, Пушкино, Котельники, Ленинский, Луховицы, Мытищи, Орехово-Зуево, Долгопрудный, Кашира, Королёв, Воскресенск, Наро-Фоминск, Сергиев Посад, Бронницы, Власиха, Восход, Реутов, Щёлково, Одинцово и Раменское.
Читайте также:
В Единый день голосования в Подмосковье будет использоваться ДЭГ
В Подмосковье уже выдвинули 697 кандидатов в советы депутатов
В Подмосковье начали обучать организаторов выборов в советы депутатов
Лора Луганская