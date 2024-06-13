В Белом доме назвали дату подписания соглашения о безопасности с Украиной

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и Киев 13 июня подпишут соглашение о безопасности. Об этом он сообщил в ходе брифинга на борту президентского самолета по пути в Италию, передает РИА Новости.