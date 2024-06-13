В Белом доме назвали дату подписания соглашения о безопасности с Украиной

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Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и Киев 13 июня подпишут соглашение о безопасности. Об этом он сообщил в ходе брифинга на борту президентского самолета по пути в Италию, передает РИА Новости.
«Я рад сообщить, что наши переговоры с Украиной завершились и мы подпишем соглашения завтра», — заявил помощник президента.Как утверждаете Салливан, соглашение коснется уже получаемой Украиной поддержки. Он добавил, что речь не идет о применении сил США в зоне спецоперации.
Ранее страны G7 согласились до конца 2024 года выделить Украине 50 долларов миллиардов, используя замороженные активы Российской Федерации.
Также стало известно, что Пентагону поручили разработать для Киева точные рекомендации, описывающие цели в России, по которым ВСУ можно будет наносить удары американским оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак