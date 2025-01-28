Что такое «Железный купол»: минусы, технические характеристики и зачем США система ПРО

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Президент Дональд Трамп подписал указ о создании в США системы противоракетной обороны «Железный купол». Согласно документу, министр обороны Пит Хегсет через 60 дней обязан представить Трампу архитектуру и план создания улучшенной системы ПРО. Создать его американский лидер обещал еще во время своей предвыборной кампании.
Как и где появился «Железный купол»«Железный купол» — этот израильская система противоракетной обороны (ПРО), которая предназначена для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 км. Одна батарея предоставляет возможность прикрыть от них район площадью до 150 кв. км.
Разработка «Железного купола» началась в 2004 году из-за обстрелов радикальными палестинскими группировками южных городов Израиля самодельными реактивными снарядами «Кассам» или ракетами советского производства. Разработчик системы — концерны Israel Aerospace Industries и Rafael Advanced Defense Systems.
ТТХ системы ПРО «Железный купол»
«Железный купол» способен ликвидировать баллистические цели в радиусе до 40 км при технической дальности полета противоракеты до 70 км.
Батарея состоит из трех пусковых установок, которые оснащены 20 ракетами-перехватчиками «Тамир», пункта управления огнем и многоцелевой радиолокационной станции. Длина ракеты-перехватчика составляет 3 м, диаметр 160 мм, а масса 90 кг.
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Скорость перехватчика сильно превышает 300 м/с, которую развивают ракетные снаряды «Кассам». С момента обнаружения цели до запуска ракеты-перехватчика проходит лишь несколько секунд.
Особенностью «Железного купола» является то, что система сбивает не все цели, которые находятся в зоне досягаемости, а лишь угрожающие жилым домам, объектам инфраструктуры. Это помогает снизить стоимость эксплуатации комплекса.
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Из чего состоит ПРО «Железный купол»«Железный Купол» состоит из радиолокационной станции (РЛС), центра управления и пусковых установок с ракетами-перехватчиками.
В систему противоракетной обороны входят три пусковые установки ракет «Тамир» — в каждой из них по 20 ракет.
Как работает «Железный купол»Система работает с использованием ракет-перехватчиков и радиолокационных технологий. Радар улавливает приближающийся объект, к примеру ракету, данные обрабатываются и передаются на пульт ракетной батареи, использующей информацию о скорости и траектории полета объекта для его перехвата. Следом ракета-перехватчик взрывается недалеко от атакующего объекта и ликвидирует его полезную нагрузку. Еще перед запуском ракет учитывают атмосферные и погодные условия.
«Железный купол» способен улавливать угрозы на расстоянии от 4 до 70 км. Система борется с угрозами на небольшом расстоянии как на суше, так и на море.
Плюсы и минусы системы «Железный купол»Система перехватывает лишь те ракеты, которые направляются к городам. Если цель ракеты — чистое поле, то «Железный купол» не будет реагировать на такую угрозу. Это помогает сконцентрироваться на серьезных угрозах, а не тратить ресурсы на все подряд.
Система ПВО может уничтожать ракеты баллистической траектории, однако имеет ряд весомых недостатков:
- Сдает позиции во время непрерывных массированных атак;
- Система эффективна лишь против артиллерии, минометов и тактических ракет;
- Масштабный пуск ракет за раз является весьма дорогостоящим (на перехват 1 тысячи ракет придется потратить порядка 40 миллионов долларов).
Как применяют «Железный купол»9-14 марта 2012 года система «Железный купол» перехватила 56 ракет из 300.
В рамках операции «Облачный столп» 14-21 ноября 2012 года ПВО Израиля сбили 421 ракету из 1506, примерно 80 ракет комплекс упустил (другие упали в пустынных местностях).
В июле — августе 2014 года Израиль провел в секторе Газа военную операцию «Рубеж обороны». Ее целью было прекращение ракетных обстрелов с территории сектора. По данным израильской армии, за время операции палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по государству 4,5 тысячи ракет, 3,6 тысячи из них разорвались в пустынной местности, система «Железный купол» перехватила 735 ракет, которые летели в сторону населенных пунктов.
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В 2015-2017 годах интенсивность обстрелов израильской территории была невысокой (около 76 ракет, девять из которых перехватила система ПРО).
В 2018 году удалось перехватить 200 из 941 выпущенных ракет. В 2019 году «Железный купол» уничтожила 480 из порядка 1300 ракет, в 2020 году — 80 из 168.
Почему США хотят создать свой «Железный купол»Предполагается, что новая система противоракетной обороны будет защищать Соединенные Штаты Америки от баллистических, сверхзвуковых и новейших крылатых ракет, а еще иных угроз с воздуха.
В рамках этого проекта нужно будет разработать передовые космические системы, отслеживающие ракеты, которые запустили в сторону Штатов.
«Нам необходимо немедленно начать строительство современного противоракетного щита «Железный купол», который сможет защитить американцев», — отмечал Дональд Трамп.
Как «Железный купол» США повлияет на РоссиюЗампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов полагает, что «Железный купол» для США — это бессмысленная трата денежных средств, так как система не сможет защитить Штаты, передало издание «Абзац».
««Железный купол» — иллюзия против, например, «Орешника» и идентичных систем, которые есть у России или еще разрабатываются. Пустая трата денег. Далеко ходить не надо: такой же «Купол» в Израиле что-то сбивал, а что-то попадало в цель», — считает он.
Также Красов отметил, что тактико-технические характеристики «Орешника» помогут найти брешь в «куполе» и уничтожить «все военные цели на территории противника».
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