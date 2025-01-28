Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Что такое «Железный купол»: минусы, технические характеристики и зачем США система ПРО

Что такое «Железный купол»: минусы, технические характеристики и зачем США система ПРО

Фото: iStock/ Gerasimov174

Фото: iStock/ Gerasimov174

Президент Дональд Трамп подписал указ о создании в США системы противоракетной обороны «Железный купол». Согласно документу, министр обороны Пит Хегсет через 60 дней обязан представить Трампу архитектуру и план создания улучшенной системы ПРО. Создать его американский лидер обещал еще во время своей предвыборной кампании.


Как и где появился «Железный купол»

«Железный купол» — этот израильская система противоракетной обороны (ПРО), которая предназначена для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 км. Одна батарея предоставляет возможность прикрыть от них район площадью до 150 кв. км.

Разработка «Железного купола» началась в 2004 году из-за обстрелов радикальными палестинскими группировками южных городов Израиля самодельными реактивными снарядами «Кассам» или ракетами советского производства. Разработчик системы — концерны Israel Aerospace Industries и Rafael Advanced Defense Systems.

ТТХ системы ПРО «Железный купол»


«Железный купол» способен ликвидировать баллистические цели в радиусе до 40 км при технической дальности полета противоракеты до 70 км.

Батарея состоит из трех пусковых установок, которые оснащены 20 ракетами-перехватчиками «Тамир», пункта управления огнем и многоцелевой радиолокационной станции. Длина ракеты-перехватчика составляет 3 м, диаметр 160 мм, а масса 90 кг.

Названа новая цель Израиля на Ближнем Востоке
Названа новая цель Израиля на Ближнем Востоке

Скорость перехватчика сильно превышает 300 м/с, которую развивают ракетные снаряды «Кассам». С момента обнаружения цели до запуска ракеты-перехватчика проходит лишь несколько секунд.

Особенностью «Железного купола» является то, что система сбивает не все цели, которые находятся в зоне досягаемости, а лишь угрожающие жилым домам, объектам инфраструктуры. Это помогает снизить стоимость эксплуатации комплекса.

Фото: iStock/ Arkadiy_Yarmolenko

Из чего состоит ПРО «Железный купол»

«Железный Купол» состоит из радиолокационной станции (РЛС), центра управления и пусковых установок с ракетами-перехватчиками.

В систему противоракетной обороны входят три пусковые установки ракет «Тамир» — в каждой из них по 20 ракет.

Как работает «Железный купол»

Система работает с использованием ракет-перехватчиков и радиолокационных технологий. Радар улавливает приближающийся объект, к примеру ракету, данные обрабатываются и передаются на пульт ракетной батареи, использующей информацию о скорости и траектории полета объекта для его перехвата. Следом ракета-перехватчик взрывается недалеко от атакующего объекта и ликвидирует его полезную нагрузку. Еще перед запуском ракет учитывают атмосферные и погодные условия.

«Железный купол» способен улавливать угрозы на расстоянии от 4 до 70 км. Система борется с угрозами на небольшом расстоянии как на суше, так и на море.

Плюсы и минусы системы «Железный купол»

Система перехватывает лишь те ракеты, которые направляются к городам. Если цель ракеты — чистое поле, то «Железный купол» не будет реагировать на такую угрозу. Это помогает сконцентрироваться на серьезных угрозах, а не тратить ресурсы на все подряд.

Система ПВО может уничтожать ракеты баллистической траектории, однако имеет ряд весомых недостатков:

  • Сдает позиции во время непрерывных массированных атак;
  • Система эффективна лишь против артиллерии, минометов и тактических ракет;
  • Масштабный пуск ракет за раз является весьма дорогостоящим (на перехват 1 тысячи ракет придется потратить порядка 40 миллионов долларов).
Фото: iStock/ vadimrysev

Как применяют «Железный купол»

9-14 марта 2012 года система «Железный купол» перехватила 56 ракет из 300.

В рамках операции «Облачный столп» 14-21 ноября 2012 года ПВО Израиля сбили 421 ракету из 1506, примерно 80 ракет комплекс упустил (другие упали в пустынных местностях).

В июле — августе 2014 года Израиль провел в секторе Газа военную операцию «Рубеж обороны». Ее целью было прекращение ракетных обстрелов с территории сектора. По данным израильской армии, за время операции палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по государству 4,5 тысячи ракет, 3,6 тысячи из них разорвались в пустынной местности, система «Железный купол» перехватила 735 ракет, которые летели в сторону населенных пунктов.

Власти Израиля приказали организации помощи палестинцам БАПОР покинуть Иерусалим
Власти Израиля приказали организации помощи палестинцам БАПОР покинуть Иерусалим

В 2015-2017 годах интенсивность обстрелов израильской территории была невысокой (около 76 ракет, девять из которых перехватила система ПРО).

В 2018 году удалось перехватить 200 из 941 выпущенных ракет. В 2019 году «Железный купол» уничтожила 480 из порядка 1300 ракет, в 2020 году — 80 из 168.

Почему США хотят создать свой «Железный купол»

Предполагается, что новая система противоракетной обороны будет защищать Соединенные Штаты Америки от баллистических, сверхзвуковых и новейших крылатых ракет, а еще иных угроз с воздуха.

В рамках этого проекта нужно будет разработать передовые космические системы, отслеживающие ракеты, которые запустили в сторону Штатов.

«Нам необходимо немедленно начать строительство современного противоракетного щита «Железный купол», который сможет защитить американцев», — отмечал Дональд Трамп.

Как «Железный купол» США повлияет на Россию

Зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов полагает, что «Железный купол» для США — это бессмысленная трата денежных средств, так как система не сможет защитить Штаты, передало издание «Абзац».

««Железный купол» — иллюзия против, например, «Орешника» и идентичных систем, которые есть у России или еще разрабатываются. Пустая трата денег. Далеко ходить не надо: такой же «Купол» в Израиле что-то сбивал, а что-то попадало в цель», — считает он.

Также Красов отметил, что тактико-технические характеристики «Орешника» помогут найти брешь в «куполе» и уничтожить «все военные цели на территории противника».

Читайте также:

Новый министр обороны США назвал три ключевых приоритета Пентагона

В команде Трампа произошли первые разногласия

Возврата к прошлым ценностям не будет: Дугин об идеологии Трампа, которая изменит весь мир
#статьи
#израиль
#сша
#ракета
#ракетный удар
#россия
#пво
Часы судного дня перевели на одну секунду ближе к полуночи
28 января 2025, 18:37

Фото: iStock/Roman Stavila

Часы Судного дня перевели на одну секунду ближе к полуночи, до 89 секунд, следует из трансляции мероприятия.
Часы Судного дня впервые появились на обложке «Бюллетеня учёных-атомщиков» в 1947 году. Оставшееся до полуночи время указывает на напряжённость обстановки в мире, а полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперёд, что обозначает постепенное ухудшение положения.

Напомним, что в 2020 году стрелки перевели вперёд сразу на 20 секунд. Они стали показывать 100 секунд до ядерного катаклизма. Так близко к трагедии часы не подходили никогда. В таком положении они оставались до 2021 года. В 2023 году был побит этот рекорд – стрелки остановились за 90 секунд до катастрофы. В 2024 году они оставались на этой же отметке.

При этом глава российского МИД Сергей Лавров ранее назвал эти часы «не очень корректной и полезной выдумкой», цель которой нагнетание обстановки в общественном сознании в важные моменты, когда следует, наоборот, сохранять спокойствие и рассудительность.

Читайте также:

Трамп назвал администрацию Байдена худшей в истории

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку после протестов студентов

Названа новая цель Израиля на Ближнем Востоке
#рекорд
#часы
#сергей лавров
#мид
#политика
#мир
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыто, что значит для России победа Лукашенко на выборах
Политолог Старовойтов: победу Лукашенко на выборах стоит оценивать положительно
28 января 2025, 17:41

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Победу Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии стоит оценивать как положительный фактор для России. Об этом заявил политолог и глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов, сообщает «Татар-информ».
По его мнению, причин для такой оценки несколько: Белоруссия при Лукашенко является последним военно-политическим союзником России в мире, а белорусы — последними людьми на постсоветском пространстве, которые не хотят строить государство, враждебное Москве. К тому же, подчеркнул эксперт, Белоруссия — это православная страна, которая не отказывается от общей с РФ истории.
«Белоруссия — стабильный экономический партнер России. Особенно стоит обратить внимание на взаимодействие по линии регионов России (сельхозтехника, семенной фонд, удобрения). <…> Лукашенко ценен тем, что является ролевой моделью национально ориентированного политика, который хочет сохранять независимость своего государства, поддерживать партнерство с Россией и при этом не ударяться в крайности», — приводят в издании мнение Старовойтова.
Читайте также:

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии

В Белоруссии избрали президента: как проходили выборы 2025, заявления Лукашенко и реакция Запада

МИД Польши выразил разочарование результатами выборов президента Белоруссии
#выборы
#эксперт
#политика
#белоруссия
#мнение
#государство
#путин
#лукашенко
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы штаты, которые могут отделиться от США
Политолог Перенджиев: Техас, Флорида и Луизиана могут заявить о выходе из США
28 января 2025, 17:32

Фото: iStock/rarrarorro

Техас, Флорида, Луизиана, Аризона, Нью-Мексико и Алабама могут в ближайшее время заявить о выходе из США. Таким прогнозом поделился доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с «Татар-информом».
По его мнению, такой вариант развития событий будет вызван не сепаратизмом, а борьбой интересов в финансовой сфере. Он пояснил, что последнее время в США наблюдается тенденция разделения экономических интересов среди штатов, «им уже становится тесно».
«Почему сейчас Трамп полез и на Канаду, и на Мексику, и на Панамский канал, и на Гренландию? Потому что становится тесно этим финансово-промышленным группам. Отсюда и возникают такие проекты, как стремление отделиться в целом от Соединенных Штатов Америки», — поделился Перенджиев.
Читайте также:

В Калифорнии начался сбор подписей за выход из состава США

Трамп заявил, что Мексика «пришла в восторг» от переименования Мексиканского залива

Трамп выразил уверенность, что США получат Гренландию
#сша
#проекты
#трамп
#политолог
#мексика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку после протестов студентов
28 января 2025, 17:17

Фото: iStock/Derek Brumby

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку после студенческих протестов и обострения внутриполитической ситуации в стране. Об этом сообщила местная газета «Вечерне новости».
Политик отметил, что события 1 ноября 2024 года бросили большую тень и заставили Сербию застрять в этой катастрофе.

По словам Вучевича, жители страны вновь стали свидетелями политических злоупотреблений и попыток нажиться на катастрофе. Усугубляет эту ситуацию и создаёт негативные последствия поддержание атмосферы, в которой всё находится на грани конфликта.

Также премьер сообщил, что утром 28 января побеседовал с президентом Сербии Александром Вучичем и привёл свои аргументы, которые были приняты главой государства. В связи с нестабильно обстановкой лидер намерен собрать внеочередную пресс-конференцию.

Напомним, что сербские студенческие протесты вспыхнули 1 ноября в городе Нови-Сад. Это произошло в день, когда козырёк железнодорожного вокзала обрушился на стоявших под ним людей. Тогда погибли 15 человек. Уточняется, что обрушение произошло спустя четыре месяца после реконструкции, на которую было потрачено 16 миллионов евро.

Читайте также:

Вучевич заявил об иностранном участии в организации массовых протестов в Сербии

Сербия расторгла несколько контрактов по поставкам оружия из России

Сербия готова выкупить долю России в NIS в случае введения санкций США
#сербия
#россия
#политика
#евро
#страны
#жители
#лидер
#протесты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вучевич заявил об иностранном участии в организации массовых протестов в Сербии
28 января 2025, 17:10

Фото: istockphoto/rarrarorro

Массовые протесты в Сербии и блокады государственных учреждений возникли не спонтанно и не на пустом месте. Все эти акции был тщательно и умело спланированы из-за границы.
Об этом во вторник 28 января заявил премьер-министр балканской республики Милош Вучевич, подавая в отставку. По его словам, президент страны Александр Вучич в ночном телефонном разговоре поддержал это решение. Они вместе пришли к выводу, что такой шаг позволит снизить градус напряжения в обществе. Правительство пока продолжит работу на основании технического мандата.

Глава сербского кабинета министров назвал подлым поступком решение организаторов беспорядков поставить под сомнение существование Сербии как государства.

«Сколько бы власти ни призывали протестующих к диалогу, как будто невидимая рука вызывала новый инцидент и дополнительно поднимала напряженность в обществе», — сказал Вучевич.

Премьер не сомневается, что эти процессы искусно управлялись и направлялись этой самой «невидимой рукой» из-за границы. Он также выразил сожаление, что под удар попала самая чувствительная сфера общества — образование и дети.

Читайте также:

Вучич заявил о приостановке Азербайджаном поставок газа в Сербию

Сербия готова выкупить долю России в NIS в случае введения санкций США

Президент Сербии Вучич запросит разговор с Путиным о санкциях США против NIS
#дети
#президент
#образование
#правительство
#страны
#удар
#вучич
#сербия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно отношение Трампа к Грузии
Политолог Тарасов: Трампу неинтересно сотрудничество с Зурабишвили против России
28 января 2025, 16:56

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президенту США Дональду Трампу неинтересна экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в контексте борьбы с Россией в Закавказье. Об этом заявил политолог Станислав Тарасов, комментируя статью The Hill о том, что Зурабишвили пытается получить доступ к новому американскому лидеру. По его мнению, когда Трамп возьмется за ситуацию в Закавказье, он будет решать все вопросы непосредственно с президентом России Владимиром Путиным.
«Трамп ее, конечно, никогда не примет, она ему не нужна. Это попытка оказаться в новостях. <...> Но скоро эта пыль, эффект информационного всплеска, угаснет, потому что за ним нет практической отдачи, вот и все. Попытки засветиться в СМИ, вызванные страхом окончательно потерять любое влияние. Это демонстрация сателлитной ментальности, они сами ничего не могут», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».
Тем временем член научного совета при Совбезе РФ Андрей Манойло прокомментировал массовые протесты в другой близкой России стране — Сербии. В разговоре с RT он заявил, что происходящее — это ультиматум Запада, который намерен устроить «цветную революцию», если Белград не начнет действовать так, как угодно США.
«В данном случае те протесты, которые, безусловно, организованы Западом и разворачиваются на деньги Запада, используются Западом в качестве инструмента шантажа», — отметил Манойло.
Читайте также:

Трамп заявил, что Мексика «пришла в восторг» от переименования Мексиканского залива

В команде Трампа произошли первые разногласия

Возврата к прошлым ценностям не будет: Дугин об идеологии Трампа, которая изменит весь мир
#сша
#деньги
#эксперт
#сми
#мир
#протесты
#рф
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа новая цель Израиля на Ближнем Востоке
Политолог Бургат: Израиль может попытаться напасать на Иран
28 января 2025, 16:44

Фото: iStock/Zeferli

Военные победы Израиля основаны на поддержке из США и в нынешних обстоятельствах возможно даже его нападение на Иран. Об этом заявил французский политолог Франсуа Бургат. По его мнению, баланс сил на Ближнем Востоке полностью искажен из-за глубокой погруженности Штатов в конфликте.
«Безусловно, у Израиля есть военные победы, но это, в первую очередь, победы США. Без США Израиль сжался бы до крохотной деревушки. Военный баланс сил полностью искажен из-за значительного участия США в этом конфликте. При нынешних обстоятельствах Израиль может попытаться напасть на Иран. <…> Жестокая израильская военная победа — это победа за счет крови, а не политики или реального баланса сил. И его драматическая экспансия на юге Ливана и в Сирии — скорее ловушка, чем демонстрация силы», — поделился политолог в беседе со спецкором Pravda.Ru Дарьей Асламовой.
В то же время глава МИД Ирана Аббас Арагчи предложил президенту США Дональду Трампу переселить израильтян в Гренландию вместо того, чтобы отправлять жителей сектора Газа в соседние арабские страны. Об этом, как сообщают argumenti.ru, министр заявил во время интервью телеканалу Sky News.
«Вместо палестинцев пусть попытаются депортировать израильтян, заберут их в Гренландию. Так они смогут убить одним выстрелом двух зайцев», — отметил Арагчи.
Читайте также:

Посол в Москве Гальперин: россияне стали возвращаться из Израиля в РФ

Израиль представят на параде Победы 9 мая в Москве

В Госдуме назвали кощунством и оскорблением слова Трампа о Второй мировой войне
#сша
#победа
#израиль
#военные
#мид
#9 мая
#страны
#посол
#министр
#россияне
#интервью
#политолог
#счёт
#иран
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме назвали политика, которого в США хотел бы видеть на посту президента РФ
Депутат ГД Шеремет: Байден хотел бы видеть президентом РФ подобие Горбачёва
28 января 2025, 16:38

Михаил Шеремет (Фото: duma.gov.ru)

Бывший президент США Джозеф Байден хотел бы видеть на посту президента России кого-то, напоминающего последнего Генерального секретаря ЦК КПСС, первого (и опять-таки последнего) президента СССР Михаила Горбачева.
Об этом в интервью изданию NEWS.ru заявил депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет. Кроме того, он обратился к российским правоохранительным органам с призывом проверить информацию о причастности бывшего американского лидера к покушению на президента РФ Владимира Путина.

«Он [Байден] понимает, что сила и преимущество России — в ее лидере Владимире Путине. Он, конечно, хотел бы, как они делали не раз, вмешиваясь в суверенные дела других стран, привести к власти в России кого-то похожего на предателей Горбачева и [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал парламентарий, подчеркнув, что на этот раз «номер не прошёл».

О том, что Байден его администрация могут быть причастны к организации покушения на главу российского государства, ранее заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе со своим коллегой по цеху Мэттом Таибби. Он также добавил, что Штаты были готовы развязать настоящую войну. Никаких подробностей и доказательств репортёр не привёл.

Читайте также:

В Кремле заверили, что Путин хорошо охраняется

Такер Карлсон: офис Байдена и госсекретарь Блинкен пытались убить Путина

В Госдуме назвали возможный второй фронт против Украины
#журналист
#крым
#администрация
#интервью
#депутат
#путин
#байден
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Около 15 тысяч военных ВСУ находятся у границы С Белоруссией
Погранкомитет Белоруссии: около 15 тысяч военных ВСУ находятся у границы
28 января 2025, 15:52

Фото: iStock/ffikretow

В приграничье Украины рядом с Белоруссией находится порядка 15 тысяч военных ВСУ. Такие данные предоставил пресс-секретарь белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский.
«В текущий момент времени обстановка контролируемая, органы пограничной службы выполняют задачи в усиленном варианте несения службы, не теряя никакой бдительности, несмотря на то, что в последнее время мы можем констатировать, что ситуация в целом имеет тенденцию к нормализации», — пояснил Бычковский.

Он отметил, что на сегодняшний день на приграничных с Белоруссией территориях Украины концентрируется порядка 15 тысяч военных ВСУ. По его словам, среди них сотрудники нацгвардии, полиция и представители теробороны.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что обстановка на украинской-белорусской границе в настоящее время напряженная, однако не чрезвычайная.

Читайте также:

Лукашенко оценил опасность втягивания Белоруссии в войну

Шойгу заявил об увеличении риска столкновения ядерных держав

На Украине задержали 4 микроавтобуса с уклонистами, которых хотели вывезти в ПМР
#полиция
#сотрудники
#опасность
#всу
#лукашенко
Следите за нашими новостями
в удобном формате