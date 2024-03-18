Даванков назвал победу Путина на выборах президента РФ несомненной

Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков
Кандидат в президенты России от партий «Новые люди» Даванков фактически признали победу Владимира Путина на выборах. Об этом пишет РИА Новости.
«Конечно же, победитель — это Владимир Владимирович Путин», — отметил кандидат.Помимо этого, он добавил, что состоявшиеся президентские выборы оценивает позитивно.
Ранее Путин высказался об акциях оппозиции и порче бюллетеней. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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