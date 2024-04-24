Делегация Северной Кореи отправилась в Иран

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Корейская Народно-Демократическая Республика направила экономическую делегацию в Иран. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Делегация Министерства иностранных дел и экономики во главе с товарищем Юн Чжон Хо вылетела 23 апреля из Пхеньяна с визитом в Иран», — информирует ЦТАК.Дипломаты будут обсуждать двусторонние отношения в сфере экономики.
До этого президент Ирана Эбрахим Раиси пригрозил ничего не оставить от Израиля в случае атаки.
Ранее в Северной Корее сравнили военную помощь США с психотропным препаратом для президента Украины Владимира Зеленского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак