Эрдоган был готов к поражению на выборах — эксперт

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В Турции правящая партия проиграла муниципальные выборы. Реджеп Тайип Эрдоган готовился к поражению, цитирует РИА Новости тюрколога, доцента СПбГУ и ВШЭ Алексея Образцова.
Как отметил специалист, Народно-республиканская партия (НРП) победила в основном в мегаполисах, где много мигрантов. Сыграло много факторов — инфляция, падение лиры и другие.
По предварительным результатам выборов в местные органы самоуправления в Турции, оппозиционная партия впервые за 20 лет обходит правящую.
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«Президент это понимал, потому, например, так быстро признал результаты. Повлияет ли это на дальнейшие расклады? Честно говоря, не думаю. Эрдоган — искушенный политик, он понимает сложность ситуации и сейчас все силы направит именно на экономические проблемы», — сказал Образцов, отметив, что с оппозиционными мэрами Эрдоган тоже научился работать.
«И если ему удастся решить насущные проблемы, власти он не лишится», — заключил Образцов.
По предварительным результатам выборов в местные органы самоуправления в Турции, оппозиционная партия впервые за 20 лет обходит правящую.
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Алёна Самарева