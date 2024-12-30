Фицо рассказал, к чему приведет бездействие ЕС по решению Киева по газу из РФ

Если Евросоюз (ЕС) будет и дальше игнорировать решение Киева прекратить транзит российского газа через Украину, это вызовет напряженность и ответные санкции, заявил словацкий премьер Роберт Фицо в открытом письме Еврокомиссии и Евросовету.