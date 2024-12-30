Фицо рассказал, к чему приведет бездействие ЕС по решению Киева по газу из РФ

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Если Евросоюз (ЕС) будет и дальше игнорировать решение Киева прекратить транзит российского газа через Украину, это вызовет напряженность и ответные санкции, заявил словацкий премьер Роберт Фицо в открытом письме Еврокомиссии и Евросовету.
«Молчаливое согласие с односторонним решением украинского президента является абсолютно иррациональным и неправильным и будет вести к напряжению и взаимным мерам», — заявил политик.
Перед этим стало известно, что Словакия может перестать поставлять Киеву электричество в ответ на его решение отказаться от транзита российского газа. Однако Польша в этом случае согласна нарастить экспорт электроэнергии украинской стороне.
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