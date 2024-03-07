FT: в Восточной Европе думают о нападении на Россию

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В Восточной Европе думают о возможности напасть на Россию. Об этом заявил колумнист газеты Financial Times Саймон Купер, ссылаясь на высокопоставленного восточноевропейского политика.
В своей статье автор рассуждает, подойдет ли премьер Нидерландов Марк Рютте для роли генсека НАТО. По словам Купера, Рютте окажется в коалиции, в которую в том числе войдут «немцы-вегетарианцы» и высокопоставленный политик из Восточный Европы. Однако имя политика в статье не уточняется.
Ранее в Минобороны России представили возможный план нападения на Россию. Подробности приводятся в издаваемом ведомстве журнале «Военная мысль». О том, как западные страны могут атаковать территории России и какое оружие будет использовано, читайте в материале «Радио 1».
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«Мы спрашиваем себя "Зачем сидеть и ждать, когда Россия нападет на нас? Почему бы нам не напасть на Россию?», - приводит Купер слова восточноевропейского политика.
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Элина Позднякова