Гладков: существуют большие риски потери отопления в Белгороде предстоящей зимой

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что есть риски потери отопления в Белгороде предстоящей зимой. Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину, пишет РИА Новости.
По его словам, энергоснабжающие предприятия готовятся к трудной зиме. В связи с этим появляются риски потери отопления в крупных городах, таких как Белгород.
Ранее Министерство обороны России объявило о создании новых группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск». Эти формирования будут отвечать за безопасность приграничных регионов и защиту граждан от возможных атак дронов и других средств нападения.
До этого пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Игорь рассказал, что в Курской области украинским солдатам была поставлена задача прорваться и «показаться» в нескольких селах.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Как вариант для наших регионов, для Курской, Брянской и Белгородской области, может быть, и на территории Воронежа, сформировать мобильные котельные, дополнительные резервные генераторы средней и большой мощности, чтобы можно было оперативно оказать нам помощь», — сказал он.
Ранее Министерство обороны России объявило о создании новых группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск». Эти формирования будут отвечать за безопасность приграничных регионов и защиту граждан от возможных атак дронов и других средств нападения.
До этого пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Игорь рассказал, что в Курской области украинским солдатам была поставлена задача прорваться и «показаться» в нескольких селах.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова