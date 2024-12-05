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Глава ЛДПР Слуцкий ответил на вопрос о дочери Жириновского

Слуцкий: вопрос об участии дочери Жириновского в выборах в ГД не обсуждали
Фото: istockphoto/nemchinowa

Фото: istockphoto/nemchinowa

Вопрос о выдвижении на выборы в Госдуму дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко не обсуждали. Об этом ТАСС заявил нынешний председатель партии Леонид Слуцкий.
Он считает, что с появлением в публичном пространстве родственницы почившего политика, стали появляться вбросы. В частности, предполагалось, что Боцан-Харченко, возможно, пойдет по стопам отца.

Отмечалось, что сейчас она является управляющим Фонда Жириновского, где множество планов, проектов и направлений. Также Анастасия Боцан-Харченко готовит мероприятия к юбилею партии, включая выставки на ВДНХ к 35-летию ЛДПР.



Ранее сообщалось, кто станет кандидатом на выборы в ГД от ЛДПР.

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#новости
Песков не смог прокомментировать заявления Кадырова о Бастрыкине и Колокольцеве
Песков не стал комментировать заявления Кадырова о Бастрыкине и Колокольцеве
05 декабря 2024, 14:32

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о работе главы СК РФ Александра Бастрыкина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
«Я воздержался бы от каких-либо комментариев. Если (СК и МВД — ред.) посчитают необходимым давать оценки, они дадут оценку. Ну здесь я не хотел бы ничего комментировать», — сказал Песков.

Напомним, накануне Кадыров высказал недовольство работой главы СК РФ Александра Бастрыкина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Поводом для заявления стало уголовное дело против 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева, обвиняемого в нескольких эпизодах преступлений, связанных с дракой в московском парке «Ходынское поле».

«Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — заявил Кадыров.

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#песков
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В Казахстане сорвали подготовку четырех терактов
Глава нацбезопасности Казахстана заявил, что в РК сорвали подготовку 4 терактов
05 декабря 2024, 14:08

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Подготовку четырех терактов сорвали в Казахстане с начала года, заявил глава нацбезопасности республики Ермек Сагимбаев на встрече с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Были озвучены основные итоги работы спецслужб и задачи на будущий период.
«Пресечены попытки въезда в Казахстан 824 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму», — говорится в сообщении пресс-службы Токаева в Telegram.
Отмечено, что за терроризм и экстремизм задержали 44 человека, осудили 84, шестеро казахстанцев экстрадированы по подозрению в преступлениях, двое из которых осуждены.

Ранее сообщалось, что в интернете появились фотографии задержанных пособников атаковавших «Крокус» террористов.

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#мир
#казахстан
#теракт
#новости
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Осуждённый Савельев захотел купить новый телевизор в камеру
Бывший сенатор Савельев захотел купить плазменный телевизор в камеру
05 декабря 2024, 13:24

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Обвиняемый в организации расправы бывший сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев захотел купить плазменный телевизор в свою камеру.
«Условия невыносимые, хочется телевизор побольше. Мы и сами могли бы ту же плазму купить, но администрация изолятора нам отказывает», — приводит слова сенатора «Газета ОНК» со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Москвы.

Сейчас Савельев пребывает в специзоляторе «Кремлевский централ», расположенном на территории СИЗО-1 «Матросская тишина». В его камере находятся восемь коек, телевизор, холодильник, вместе с ним содержатся ещё три человека, которых обвиняют в экономических преступлениях.

Дмитрия Савельева арестовали 2 августа 2024 года. По данным следствия, летом прошлого года сенатор поручил своему знакомому расправиться с предпринимателем. Правоохранительные органы раскрыли планы сенатора и инсценировали преступление, чтобы задержать заказчика. Известно, что суд продлил срок следствия по делу Савельева.

Ранее сообщалось, что руководителя МКУ УДИБ Евгения Жвакина подозревают в получении взятки в размере 73 млн рублей за заключение контрактов на строительство дорог в Красноярске.

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#суд
#дед сизо
#москва
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США предостерегли Румынию от отказа от прозападного курса
Госдеп США предупредил Румынию об угрозе сокращения инвестиций
05 декабря 2024, 12:16

Фото: iStock/3dmitry

Власти Соединенных Штатов пристально следят за президентскими выборами в Румынии и предостерегают страну от возможного отказа от прозападного курса. Об этом говорится в заявлении госдепартамента США.
По данным американского ведомства, «прогресс, которого Румыния добилась», закрепившись в сообществе НАТО, «не должен быть свернут из-за действий внешних акторов». В госдепартаменте США подчеркнули, что в противном случае, любое изменение серьезно подорвет сотрудничество Румынии со Штатами в сфере безопасности.

Ранее издание Politico сообщало, что победа независимого кандидата Кэлина Джеорджеску, считающегося «пророссийским», на выборах в Румынии может поставить Североатлантический альянс в тупик.

Напомним, в Румынии 24 ноября состоялись президентские выборы, которые проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура 1 место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов.

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#парламент
#нато
#путин
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Захарова: интервью Лаврова Карлсону опубликуют в ночь на 6 декабря
05 декабря 2024, 11:48

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано в ночь на 6 декабря. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, беседа получилась очень интересной. Дипломат отметила, что в интервью Лавров и Карлсон подняли вопросы про отношения РФ и США, а также Украину.

Захарова заключила, что интервью получилось масштабное.

Ранее российский журналист, телеведущий Владимир Познер заявил, что интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону является хорошим знаком. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, Такер Карлсон — американский журналист, бывший ведущий программы на телеканале Fox News. 6 февраля 2024 года состоялось двухчасовое интервью Такера Карлсона и российского лидера Владимира Путина.

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#рф
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КНР ввела санкции против компаний США за продажу оружия Тайваню
МИД: КНР ввела санкции против 13 военных компаний США за продажу оружия Тайваню
05 декабря 2024, 11:45

Фото: istockphoto/syahrir maulana

Санкции в отношении 13 американских военных компаний за продажу оружия Тайваню ввел Китай, сообщили в МИД республики. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что ограничения также затронули шесть высокопоставленных руководителей.
«США недавно вновь объявили о продаже оружия Тайваню, что грубо нарушает принцип «одного Китая» и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, а также наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая», — добавили в МИД КНР.
Известно, что имущество попавших под ограничительные меры физических и юрлиц на территории страны заморозят. Кроме того, им будет запрещен въезд в страну, а в выдаче виз отказано.

Отношения США и КНР обострились, в частности, после визита в августе 2022 года на Тайвань тогдашнего спикера американского конгресса Нэнси Пелоси.

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#мир
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#санкции
#оружие
#торговля
#новости
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Полиция Южной Кореи ведет расследование в отношении президента
Полиция Южной Кореи заподозрила президента Юн Сок Ёля в мятеже
05 декабря 2024, 11:17

Юн Сок Ёль (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента Юн Сок Ёля по подозрению в мятеже из-за решения о военном положении. Об этом информирует AFP.
Оппозиция страны ранее предупреждала, что выдвинет обвинения в госперевороте против главы государства, а также министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина.

Уточняется, что сторона оппозиции также начала процедуру импичмента президента. Голосование ожидается в субботу, 7 декабря.

Напомним, во вторник, 3 декабря, лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

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Эксперт рассказал о киберсолдатах в войне с НАТО
Эксперт Кричевский: война с НАТО приведет к скачку доллара и падению криптовалют
05 декабря 2024, 11:06

Фото: iStock/gorodenkoff

Возможная война с НАТО приведет к скачку курса доллара и золота, падению криптовалют и подорожанию нефти, что вызовет глобальный экономический кризис. Об этом заявил финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. По его словам, отличительной чертой противостояния станут киберсолдаты — специалисты по взлому и обрушению критически важного программного обеспечения.
«НАТО может начать полноценную войну с Россией, которая будет развиваться на территории Украины и близлежащих к ней стран и регионов. Курс доллара в этом случае улетит в космос, золото быстро пробьет уровень в $3000 за тройскую унцию и устремится к $4000, криптовалюты полетят вниз, а на арену выйдут киберсолдаты — специалисты по обрушению инфраструктурного ПО», — поделился финансист в беседе с NEWS.ru.
Кричевский подчеркнул, что все же такой сценарий вряд ли возможен.

Ранее стало известно, что генсек НАТО Марк Рютте предложил Киеву перенести мирные переговоры с Россией до усиления переговорных позиций Украины. По его словам, для усиления позиций Украины необходимо оказывать стране больше военной помощи.

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#переговоры
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В Раде дали Зеленскому совет после его выпада против Грузии
Депутат Рады Дмитрук посоветовал Зеленскому ввести санкции против самого себя
05 декабря 2024, 10:59

Владимир Зеленский

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале посоветовал Владимиру Зеленскому ввести санкции против себя самого.
Таким образом парламентарий прокомментировал слова Зеленского о вводе ограничений против правительства Грузии из-за подавления протестов.

По словам депутата, Зеленский после запрета оппозиции, ввода цензуры и издевательств над гражданами Украины не может рассуждать о политической ситуации в Грузии.

Напомним, 4 декабря текущего года Владимир Зеленский осудил действия грузинских властей и пообещал подготовить санкции против Тбилиси. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что его шаг продиктован злобой из-за того, что Грузия отказалась от сценария, подобного украинскому.

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Полиция Грузии проводит обыски в офисах оппозиционных партий
#санкции
#мид
#грузия
#мария захарова
#владимир зеленский
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