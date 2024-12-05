Глава ЛДПР Слуцкий ответил на вопрос о дочери Жириновского

Фото: istockphoto/nemchinowa
Вопрос о выдвижении на выборы в Госдуму дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко не обсуждали. Об этом ТАСС заявил нынешний председатель партии Леонид Слуцкий.
Он считает, что с появлением в публичном пространстве родственницы почившего политика, стали появляться вбросы. В частности, предполагалось, что Боцан-Харченко, возможно, пойдет по стопам отца.
Отмечалось, что сейчас она является управляющим Фонда Жириновского, где множество планов, проектов и направлений. Также Анастасия Боцан-Харченко готовит мероприятия к юбилею партии, включая выставки на ВДНХ к 35-летию ЛДПР.
Ранее сообщалось, кто станет кандидатом на выборы в ГД от ЛДПР.
Читайте также:
США предостерегли Румынию от отказа от прозападного курса
Захарова: интервью Лаврова Карлсону опубликуют в ночь на 6 декабря
КНР ввела санкции против компаний США за продажу оружия Тайваню
Отмечалось, что сейчас она является управляющим Фонда Жириновского, где множество планов, проектов и направлений. Также Анастасия Боцан-Харченко готовит мероприятия к юбилею партии, включая выставки на ВДНХ к 35-летию ЛДПР.
Ранее сообщалось, кто станет кандидатом на выборы в ГД от ЛДПР.
Читайте также:
США предостерегли Румынию от отказа от прозападного курса
Захарова: интервью Лаврова Карлсону опубликуют в ночь на 6 декабря
КНР ввела санкции против компаний США за продажу оружия Тайваню
Никита Кротов