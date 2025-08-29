Глава МВД Франции предупреждает о риске финансового кризиса в стране

29 августа 2025, 06:41

Фото: Istock/SimonLukas

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо заявил, что страна находится в беспрецедентно опасной финансовой ситуации, при этом 54% государственного долга принадлежит иностранным кредиторам, что создает прямую угрозу суверенитету и стабильности Пятой республики.