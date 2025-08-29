Глава МВД Франции предупреждает о риске финансового кризиса в стране
Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо заявил, что страна находится в беспрецедентно опасной финансовой ситуации, при этом 54% государственного долга принадлежит иностранным кредиторам, что создает прямую угрозу суверенитету и стабильности Пятой республики.
Выступая на семинаре аналитического центра, Ретайо подчеркнул, что Франция никогда не была так близка к финансовой пропасти. По его словам, ситуация усугубляется тем, что более половины государственного долга находится в руках иностранных кредиторов, что ставит под вопрос не только экономическую, но и политическую независимость страны. Госдолг Франции достиг €3,345 трлн (114% ВВП) по итогам первого квартала 2025 года, увеличившись с 60% ВВП за последние 25 лет. Основными причинами такого роста стали экономический кризис 2008 года, пандемия COVID-19 и хронический бюджетный дефицит.
Заявление Ретайо прозвучало на фоне обострения политического кризиса. Премьер-министр Франсуа Байру назначил на 8 сентября голосование о доверии правительству, связанное с планом сокращения бюджетного дефицита на €43,8 млрд. Оппозиционные партии, включая «Непокоренную Францию» и «Национальное объединение», уже заявили о намерении проголосовать против, что может привести к отставке кабинета министров. Президент Эмманюэль Макрон поддержал проведение голосования, призвав политические силы к ответственности.
Экономические проблемы Франции усугубляются замедлением роста ВВП — прогноз на 2025 год составляет всего 0,6%, что ниже среднего показателя по еврозоне. При этом правительство планирует увеличить военные расходы до €64 млрд к 2027 году, что требует дополнительных мер экономии.
