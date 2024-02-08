Радио1
Главная / Новости / Политика/ Главы РФ и КНР раскрыли, почему содействие двух стран является важным

Главы РФ и КНР раскрыли, почему содействие двух стран является важным

Путин и Си Цзиньпин: взаимодействие России и Китая стабилизирует ситуацию в мире
08 февраля 2024, 14:51
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Президент Российской Федерации и председатель КНР Си Цзиньпин обратили внимание на то, что взаимодействие России и Китая — важный стабилизирующий фактор для всех мировых дел. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин и Си Цзиньпин особо акцентировали, что тесное российско-китайское взаимодействие является важным стабилизирующим фактором в мировых делах. Лидеры условились о продолжении личных контактов», — сказано в сообщении.
Помимо этого, китайский лидер отметил, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления двусторонних дипломатических отношений между государствами. Си Цзиньпин отметил, что у отношений РФ и КНР есть возможности для развития.


Ранее сообщалось, что поступок министра обороны Сергея Шойгу поверг китайцев в изумление. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

После голосования в ЦИК Памфилова дала Надеждину ценный совет

«Критическая точка войны»: Байден сделал шокирующее заявление по Украине

Путин поздравил Алиева с победой на внеочередных выборах в президенты Азербайджана

#владимир путин
#президент
#служба
#китай
#россия
#си цзиньпин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Володин: «Трюдо должен оставить свой пост»
08 февраля 2024, 15:43

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о необходимости покинуть пост премьер-министру Канады Джастину Трюдо из-за чествования эсэсовца Ярослава Гуньки в канадском парламенте.
«Преступления нацистов вне времени и географии. Трюдо должен оставить свой пост. Всем нам необходимо помнить историю, уважать память предков, научиться отличать чёрное от белого и понимать, что поступок Трюдо несовместим с занимаемой должностью», — пояснил в беседе с RT Володин.

Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин писал, что для руководителей стран НАТО оправдание и даже поощрение нацистской идеологии становится абсолютно обычным делом, а ведь это опасный путь, который может привести к новой мировой войне, ещё более страшной, чем обе предыдущие.

Читайте также:

Канада получила запрос РФ об экстрадиции эсэсовца Гунько

«Чертов тупица»: Канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его матом

Володин предостерёг страны НАТО от поддержки нацистской идеологии
#вячеслав володин
#страны
#нато
#рф
#канада
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В президентских выборах примут участие четыре кандидата
ЦИК: В президентской гонке осталось четыре кандидата
08 февраля 2024, 15:35

Фото: iStock/bizoo_n

В выборах на пост президента Российской Федерации будут принимать участие четыре кандидата, об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.
8 февраля в Москве состоялось заседания Центральной избирательной комиссии, по итогам которого стало ясно, что участие в президентских выборах в 2024 году будут принимать четыре кандидата.

Участие в выборах примет нынешний глава государства Владимир Путин. Он баллотировался на выборы в качестве самовыдвиженца.

Также в финальный список вошли: лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Государственной думы Владислав Даванков и член партии КПРФ Николай Харитонов.

Президентские выборы в 2024 году будут проходить три дня — с 15 по 17 марта.

Читайте также:

После голосования в ЦИК Памфилова дала Надеждину ценный совет

Памфилова: Для голосования через ДЭГ подали заявления 740 тысяч россиян

В ЦИК заподозрили, что Малинкович и Надеждин собрали подписи у мёртвых
#цик
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аргентина выразила готовность к сотрудничеству с Россией
Посол РФ: новая администрация Аргентины готова сотрудничать с Россией
08 февраля 2024, 15:18

Фото: iStock/butenkow

В администрации президента Аргентины Хавьера Милея выразили готовность к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
Он подчеркнул, что Россия и Аргентина регулярно проводят переговоры по различным вопросам. Постоянно реализуются разноуровневые контакты.

По словам Феоктистова, между странами должна развиваться активность. В первую очередь, это касается сотрудничества в политике, торговле и экономике.

Посол подчеркнул, что Россия рассчитывает на развитие сотрудничества, поэтому выразил надежду на то, что слова властей Аргентины совпадут с реальными действиями.

Феоктистов напомнил, что за прошедшие 25 лет торговый оборот между Россией и Аргентиной вырос в разы. Однако в последние несколько лет наблюдается снижение показателей.

Читайте также:

Мадуро назвал идеологию Милея нацистской

Президент Аргентины Милей подтвердил намерение закрыть Центробанк

Новый президент Аргентины Милей подготовил более 300 «шоковых» реформ
#аргентина
#россия
#сотрудничество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Подмосковья рассказали, про что их спросит информатор о выборах
Мособлизбирком перечислил вопросы информаторов подмосковным избирателям
08 февраля 2024, 15:03

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

17 февраля стартует адресное информирование жителей Подмосковья о предстоящих президентских выборах. Квартиры и дома будут обходить сотрудники избирательных комиссий. О том, какие вопросы избиратели услышат от информаторов, рассказали в пресс-службе Мособлизбиркома.
Информатор поинтересуется, зарегистрирован ли человек по тому адресу, где он находится, кто ещё с ним проживает. Это необходимо, чтобы уточнить списки избирателей.

Кроме того, он спросит, планирует ли человек участвовать в выборах президента. Информатор перечислит способы голосования и разъяснит, как ими воспользоваться.

В завершении беседы сотрудник УИК оставит избирателю информационный материал о предстоящих выборах, в котором перечислены зарегистрированные кандидаты, все формы голосования и обозначено время его проведения.

В пресс-службе добавили, что для качественного информирования избирателей члены УИК будут использовать мобильное приложение «ИнформУИК»

Ранее сообщалось, что адресное информирование жителей Подмосковья о предстоящем голосовании будет проходить с 17 февраля до 7 марта. Оповещением в Московской области займутся более 15 тысяч информаторов – членов избирательной комиссии. Все они прошли специальное обучение.

Сами выборы президента России в первый раз для удобства избирателей будут проводиться на протяжении трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года.

Читайте также:

Жителям Подмосковья рассказали, как узнать информатора о президентских выборах

Мособлизбирком презентовал форму для подмосковных информаторов

В Красногорске провели семинар для общественных наблюдателей
#мособлизбирком
#выбор
#голосование
#политика
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США намерены разрабатывать инфраструктурные программы на Украине
08 февраля 2024, 15:02

Фото: istockphoto.com/Yaraslau Mikheyeu

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует найти специалиста в сфере инфраструктуры, который поможет реализовать соответствующие программы на Украине.
«Миссия USAID на Украине ищет консультанта в инфраструктурной и инженерно-технической сфере для содействия планированию процесса разработки инфраструктурных программ USAID на Украине и управлению им», — приводит RT текст соответствующего документа.

Отмечается, что сотрудник ведомства в ходже реализации программ будет работать с украинскими коллегами и представителями правительства.

В то же время среди политологов есть мнение, что США работают в режиме пожарной бригады, ввязываясь во все конфликты одновременно и не справляясь ни с чем. В частности, такого мнения придерживается политический обозреватель Андрей Перла.

«Они воюют против нас на Украине через посредников и постепенно проигрывают, ведут несколько войн одновременно на Ближнем Востоке и втягиваются в ещё одну, по-настоящему большую. Параллельно США вынуждены готовиться к противостоянию с Китаем. В то же время вспыхнул Израиль, вспыхнула Палестина. Силы ЦАХАЛ сейчас сражаются как минимум на двух фронтах. Как будто этого было мало, но американцев, израильтян и всех их союзников неожиданно огорошили и йеменские хуситы», — приводит «Царьград» слова Перлы.

Читайте также:

«Критическая точка войны»: Байден сделал шокирующее заявление по Украине

Байден готов к односторонним мерам после провала законопроекта о помощи Украине

Американский Сенат решил не выделять средства на помощь Украине и Израилю
#сша
#помощь
#украина
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политик Шор назвал единственное спасение Молдавии
Политик Шор заявил о необходимости Молдавии вступить в ЕАЭС
08 февраля 2024, 14:34

Фото: istockphoto.com/Iuri Gagarin

Молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что спасением для Молдавии станет вступление страны в ЕАЭС.
«Именно такая дружба и такие отношения могут дать дешёвые ресурсы. Мы не сможем сделать из пенсии в €100 пенсию в €500, но мы сможем сделать €130, но энергоресурс будет стоить €10, и тогда человеку останется на покушать, на купить себе что-то, на прожить», — приводит RT слова Шора.

В то же время Россия призвала Армению начать обсуждение положения дел в ОДКБ вместо простой критики.

«Россия призывает Армению вместо публичных выпадов и критики начать обсуждать положение дел в ОДКБ, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин», — приводят argumenti.ru сообщение информационного агентства.

Читайте также:

Власти Молдавии призвали РФ не открывать избирательных участков в Приднестровье

Захарова назвала причину передачи российской техники Эквадора в США

Молдавия должна погасить задолженность в $340 тыс. за членство в МПА СНГ
#мид
#отношения
#молдова
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Разведка Великобритании предупредила о крайне высокой угрозе масштабного конфликта
Guardian: британская разведка сообщила о высочайшем риске масштабного конфликта
08 февраля 2024, 14:27

Фото: istock / IR_Stone

Великобритания находится на пороге крупномасштабного конфликта за все последние годы. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на представителя военной разведки.

«Существует ли вероятность крупномасштабного конфликта? Вероятность его возникновения выше, чем когда-либо в последнее время», — сказал он.
По информации источника, угрозу несут рост эскалации ближневосточного конфликта, риски расширения конфликта на Украине, а также разработка Китаем современного оружия и возможные попытки захвата Тайваня.

Ранее сообщалось, что Великобритания собирается утилизировать аппараты искусственной вентиляции лёгких, несмотря на запрос Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

После голосования в ЦИК Памфилова дала Надеждину ценный совет

«Критическая точка войны»: Байден сделал шокирующее заявление по Украине

Путин поздравил Алиева с победой на внеочередных выборах в президенты Азербайджана
#рост
#великобритания
#разработка
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Си Цзиньпин заявил о новых возможностях для развития отношений России и Китая
Си Цзиньпин: РФ и КНР готовы продолжать помогать друг другу
08 февраля 2024, 14:08

Фото: РИА Новости/ Михаил Терещенко

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что у отношений России и Китая есть возможности для развития. Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.
Глава Китая отметил, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления двусторонних дипломатических отношений между странами.

Он подчеркнул, что государствам пришлось пройти много испытаний в ходе сотрудничества. И есть смотреть в будущее, то России и Китаю ещё многое предстоит сделать вместе, а отношения между странами ожидают новых возможностей для дальнейшего развития.

Также Си Цзиньпин добавил, что Китай готов оказывать помощь и поддержку России, которые передавались из поколения в поколение. Страны начнут вместе писать новую главу в российско-китайском сотрудничестве.

Читайте также:

Путин провёл телефонные переговоры с Си Цзиньпином

Reuters: Власти КНР предупредили Украину о перспективе ухудшения отношений

Крупнейший банк Китая остановил все расчеты с РФ
#китай
#россия
#сотрудничество
#владимир путин
#си цзиньпин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин провёл телефонные переговоры с Си Цзиньпином
Председатель Си Цзиньпин обсудил с президентом Путиным ряд вопросов по телефону
08 февраля 2024, 13:28

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным стал предметом внимания мировых СМИ.
В сообщении от Центрального телевидения Китая (CCTV) уточняется, что беседа состоялась во второй половине 8 февраля, в преддверии наступления Китайского Нового года по лунному календарю.

Хотя тема разговора не разглашается, анонимные источники утверждают, что в ходе беседы главы государств обсудили вопросы, связанные с ограничениями в финансово-экономическом сотрудничестве между двумя странами, что вызвало озабоченность со стороны российской стороны.
«Во второй половине дня 8 февраля, в преддверии наступающего Китайского Нового года по лунному календарю, председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Данный разговор подчеркивает важность взаимодействия между Китаем и Россией в сфере международных отношений и может иметь значительное влияние на дальнейшую динамику сотрудничества между двумя странами.

Читайте также:

Посол Украины Мельник призвал Шольца встретиться с Путиным для переговоров

Турецкие банки останавливают сотрудничество с российским бизнесом

Поступок Шойгу поверг китайцев в изумление
#китай
#россия
#переговоры
#сотрудничество
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф