Главы РФ и КНР раскрыли, почему содействие двух стран является важным

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Президент Российской Федерации и председатель КНР Си Цзиньпин обратили внимание на то, что взаимодействие России и Китая — важный стабилизирующий фактор для всех мировых дел. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин и Си Цзиньпин особо акцентировали, что тесное российско-китайское взаимодействие является важным стабилизирующим фактором в мировых делах. Лидеры условились о продолжении личных контактов», — сказано в сообщении.Помимо этого, китайский лидер отметил, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления двусторонних дипломатических отношений между государствами. Си Цзиньпин отметил, что у отношений РФ и КНР есть возможности для развития.
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