Главой Долгопрудного избран Роман Истомин

Фото: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный
Совет депутатов городского округа Долгопрудный на внеочередном заседании избрал нового главу муниципалитета, им стал Роман Истомин, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Благодарю депутатов, которые оказали мне доверие и поддержали мою кандидатуру на пост главы городского округа Долгопрудный. Это высокое доверие, которое я обязан оправдать. Понимаю всю ответственность, возложенную на меня. (…) Многое предстоит сделать: сохранить традиции, привнести в жизнь округа новое, полезное, сделать все возможное, чтобы каждый житель чувствовал себя комфортно и безопасно», — сказал Роман Истомин.Отмечается, что с 4 октября текущего года Роман Истомин временно исполнял обязанности главы городского округа Долгопрудный. А предыдущий глава Владислав Юдин был заключён судом под стражу по делу о мошенничестве.
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