Гутерреш направит письмо Путину после прошедшей инаугурации

Фото: Сайт Кремля
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направит письмо российскому президенту Владимиру Путину по случаю прошедшей инаугурации. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.
«Письмо будет направлено генеральным секретарем, как это делается каждый раз, когда происходит инаугурация главы государства», — сказал Дюжаррик.Путин вступил в должность президента России в пятый раз. Церемония, которой открылся новый президентский срок Путина, состоялась во вторник.
Выборы в России прошли 15–17 марта, в них принимало участие четыре кандидата. По данным ЦИК, Путин набрал 87,28% голосов.
Ранее российский лидер поручил обеспечить россиян жильём площадью не менее 33 кв. м на человека. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак