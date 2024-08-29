Кандидат в депутаты из Жуковского принял участие во встрече с Медведевым

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский
Кандидат в депутаты муниципального Совета Жуковского Денис Козлов принял участие во встрече с председателем партии единороссов Дмитрием Медведевым. Медведев ответил на вопросы военнослужащих, которые участвуют в Едином дне голосования в качестве кандидатов на выборах различного уровня. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».
Вопрос наводчика парашютно-десантного взвода Козлова касался дальнейших планов партии по поддержке военных, которые захотят участвовать в выборах в областной парламент или Госдуму.
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«Вы уже получили определённый запас знаний не только в практической работе, в СВО, но и в ходе обучения. Дополнительные знания, курсы и лекции – всё это будет происходить. Мы не просто так проводим встречи с ребятами и девушками, которые участвовали или участвуют в СВО, не просто так поддерживаем. Должна происходить кадровая ротация, должны приходить люди, которые получили особые навыки и знания», – ответил Медведев.
«Мой вопрос Дмитрию Медведеву касался перспектив подготовки ветеранов к думским выборам. Чтобы такие, как мы, стали конкурентоспособными на больших выборах, нужна серьёзная подготовка. А чтобы успешно работать на федеральном уровне, начинать нужно заранее», – поделился Денис Козлов.Нынешняя выборная кампания проходит с учётом проведения специальной военной операции. На муниципальных выборах в Московской области в выборах участвуют 11 кандидатов из числа участников СВО. Всем им оказывается необходимое сопровождение на всех этапах.
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Лора Луганская