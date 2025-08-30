В России утвердили порядок определения минимальных цен на табак
Правительство РФ утвердило порядок определения минимальных цен на табачную продукцию
Правительство РФ утвердило порядок установления минимальных цен на девять видов табачной продукции с целью снижения объема контрафакта на рынке. Соответствующее постановление было подписано 27 августа 2025 года, сообщается на сайте Министерства финансов РФ.
Оно вступит в силу с 1 марта 2026 года. Конкретные значения минимальных цен будут определены Минсельхозом РФ и опубликованы на сайте министерства до 1 февраля 2026 года.
Новые меры затрагивают такие категории товаров, как трубочный табак, табак для кальяна, сигары, сигариллы, курительный тонкорезанный табак, нюхательный и жевательный табак, биди и кретек.
