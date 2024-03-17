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Наблюдатель из Эсватини назвала применение подмосковного ЦОНа уникальной технологией

17 марта 2024, 14:15
Фото: Радио 1

Фото: Радио 1

Наблюдатель из Эсватини Комбисайл Дламини считает работу Центра общественного наблюдения за выборами президента в Подмосковье уникальной технологией. Как передаёт корреспондент «Радио 1», в составе иностранной делегации она познакомилась с работой расположенного в Одинцове центра.
«Всё, что мы увидели в Центре наблюдения, крайне впечатляюще. Нам дали много информации о камерах видеонаблюдения, о том, что картинка идёт в нескольких измерениях, что в зоне доступа все УИКи Московской области. О любой проблеме мгновенно будет известно. Мы думаем, что это единственная и первая в своём роде подобная система, и это уникальная технология», – сказала Комбисайл.
Гостья, которая работает первым секретарём Комиссии по выборам и границам Королевства Эсватини, призвала использовать подмосковный опыт будет у себя на родине. «Мы очень рады, что можем обменяться опытом с организаторами проведения выборов в России. Надеемся, что и у вас будет какая-то возможность узнать что-то новое из нашего опыта проведения выборов», – поделилась Дламини.


Ранее сообщалось, что, помимо представителей Общественной палаты региона, кандидатов в президенты и политических партий, в Подмосковье за голосованием следят около 150 иностранных наблюдателей и члены Миссии СНГ. На избирательных участках региона работают пять делегаций международных наблюдателей. Две из них побывали сегодня в Центре общественного наблюдения за выборами президента.

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Явка на президентских выборах в Московской области превысила 60%
#московская область
#подмосковье
#выборы
#голосование
#президент
#россия
#наблюдатели
#цон
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Явка на президентских выборах в Московской области превысила 60%
17 марта 2024, 13:31

Фото: Радио 1

Явка на выборах президента России в Подмосковье к полудню составила 3 741 791 человек. Это 60,2% от общего числа избирателей. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такие данные привёл председатель Избирательной комиссии Московской областной Илья Берёзкин.
«Явка на основных участках составила 55%. Это те люди, которые посетили УИКи. Посредствам ДЭГ в выборах приняли участие 798 873 избирателя. На данный момент это составляет 92,5% от всех заявок, которые подали наши избиратели. Но цифра обновляется ежеминутно», – сказал Берёзкин.
Он обратил внимание на большое число наблюдателей на участках в этом избирательном цикле.
«Все эти дни они работают совместно с комиссиями. Благодаря видеонаблюдению мы видим обстановку, которая в реальном времени происходит на наших УИКах. Это, в том числе, помогает нам развенчивать все мифы, фейки, которые появляются в средствах массовой информации», – добавил председатель Мособлизбиркома.
Помимо этого, он отметил, что большое количество вопросов, возникающих у избирателей в ходе электорального периода, помогает решать «Служба заботы».
«Служба заботы» Избирательной комиссии Московской области традиционно взаимодействует с Центром общественного наблюдения. Это взаимодействие позволяет нам обрабатывать довольно большой объём вопросов, которые возникают у избирателей», – рассказал Берёзкин.
В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. Голосование продлится до 20 часов. Как заявил секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс, сегодня в регионе ожидается самая большая явка за три дня.

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Черногорская журналистка Миюшкович назвала голосование в Подмосковье прозрачным

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#выборы
#явка
#избиратели
#мособлизбирком
#илья берёзкин
#московская область
#подмосковье
#президент
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Черногорская журналистка Миюшкович назвала голосование в Подмосковье прозрачным
17 марта 2024, 13:18

Фото: Радио 1

Весь процесс голосования на выборах президента России в Московской области очень прозрачный. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такое мнение высказала журналистка из Черногории Драгана Миюшкович. Она поделилась впечатлениями от экскурсии по Центру общественного наблюдения за выборами в Подмосковье.
«Процесс очень прозрачный, все очень открыты к нашим вопросам. И это создаёт прекрасную картину России, особенно во времена, когда нарратив западных средств массовой информации совершенно другой. Я была здесь на конференции в 2019 году в Министерстве иностранных дел. Даже тогда всё было очень хорошо, а сейчас всё совершенно прекрасно», – отметила Миюшкович.
Ранее сообщалось, что Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области посетили делегации иностранных наблюдателей.

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#голосование
#выборы
#президент
#россия
#журналистика
#цон
#одинцово
#подмосковье
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Иностранцы планируют перенять опыт работы подмосковного Центра наблюдения за выборами
17 марта 2024, 12:40

Фото: Радио 1

Делегации иностранных наблюдателей познакомились с работой Центра общественного наблюдения за выборами в Московской области, передаёт корреспондент «Радио 1». Посмотреть, как в регионе проходит третий день выборов президента России, в Одинцово приехали представители таких стран, как Мали, Бурунди, ЦАР, Чад, Буркина-Фасо, Республика Конго, Коморы, Мадагаскар и Сенегал. Для гостей провели экскурсию и рассказали о работе ЦОНа.
В центр стекается информация со всех избирательных участков Московской области. Там установлена видеостена с высококачественной картинкой и звуком, что позволяет отслеживать обстановку более чем на 2,6 тыс. избирательных участках. Рабочие места оборудованы компьютерами с доступом к системе видеонаблюдения в режиме реального времени. В случае необходимости можно запросить видеозапись и посмотреть, что, происходило ранее на том или ином участке. В центре работают журналисты, проходят брифинги, где оглашается вся актуальная информация о выборах.

«Население может доверять выборам – они проходят нормально, нарушений нет. В России очень высокий уровень технологичности при голосовании. Замечательно, что у русских избирателей есть варианты – проголосовать традиционно, электронным способом, мобильно и даже из дома. Где бы ни находились жители России, они могут голосовать отовсюду», – отметил представитель республики Чад Хамай Макоре Мадам-Котоко.
Он рассказал, что часто наблюдает за выборами в Африке, но за рубежом впервые, и отметил, что хотел бы перенять российский опыт наблюдения.
«Хочу посоветовать всем странам брать с вас пример. Это очень профессиональный подход, которому можно доверять. Он позволяет людям убедиться, что всё проходит хорошо, что нет никаких подмен», – сказал наблюдатель.

«Центр общественного наблюдения для нас – абсолютно новое явление. В нашей стране подобного не существует. Мы поняли необходимость того, чтобы централизовать процесс наблюдения за голосованием и в нашей стране. Если во время голосования допускаются какие-то нарушения, их можно выявить благодаря существованию такого центра. Во-первых, это обеспечивает отсутствие нарушений, во-вторых, гарантирует честность выборов и стабильность всей избирательной системы. Именно новые технологии обеспечивают открытость системы и возможность наблюдать за выборами», – поделился наблюдатель из ЦАР Матиас Бартелеми Моруба.
Ранее сообщалось, что, помимо представителей Общественной палаты региона, кандидатов в президенты и политических партий, в Подмосковье за голосованием следят около 150 иностранных наблюдателей и члены Миссии СНГ. На избирательных участках Подмосковья работают пять делегаций международных наблюдателей.

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На удалённых территориях Подмосковья работают 285 передвижных пунктов голосования

«Служба заботы» приняла более 38,8 тыс. обращений от подмосковных избирателей
#выборы
#голосование
#наблюдатели
#цон
#одинцово
#иностранцы
#президент
#россия
#подмосковье
#московская область
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Названа явка подмосковных избирателей на выборах президента к 12 часам
17 марта 2024, 12:10

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

Мособлизбирком назвал явку избирателей на территории Подмосковья по состоянию на 12 часов. На участки пришли 2 942 918 человек, то есть 54,99%. Дистанционным электронным голосованием воспользовались 798 873 человека – 92,48% от общего числа подавших заявления.
В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. Голосование продлится до 20 часов.

Как ранее заявил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс, сегодня в регионе ожидается самая большая явка за три дня голосования.

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«Служба заботы» приняла более 38,8 тыс. обращений от подмосковных избирателей

В Московской области ждут самую большую явку избирателей за три дня голосования
#выборы
#голосование
#явка
#мособлизбирком
#подмосковье
#московская область
#избиратели
#президент
#россия
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Посол Мешков назвал заявления Макрона призывами к третьей мировой
Посол Мешков: призывы Макрона к войне вызывают отторжение и в России, и в ЕС
17 марта 2024, 12:10

Фото: посольство России во Франции

Посол России во Франции Алексей Мешков отметил, что призывы президента Франции Эммануэля Макрона к возможной третьей мировой войне вызывают отторжение как в России, так и в странах Евросоюза.
Он подчеркнул, что такие заявления вызывают не только удивление, но и отрицательную реакцию по всему миру, передает РИА Новости.

Ранее в интервью изданию Parisien Макрон не исключил возможности военных действий Франции на Украине в будущем. После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции обсудил возможность направления войск на Украину, хотя консенсус в этом вопросе пока не достигнут.

Недавно он также подчеркнул, что Франция не ставит себе ограничений в оказании помощи Украине.

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В России отреагировали на информацию о поставках снарядов ВСУ союзниками Москвы
Сенатор Карасин: информацию об оказании помощи ВСУ союзниками РФ надо проверять
17 марта 2024, 11:45

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что информацию о том, что снаряды ВСУ отправляют некоторые союзники России, нужно проверить, приводит его слова «Лента.ру».
Прежде сообщалось, что издание The Wall Street Journal написало о том, что союзники Москвы направляют вооружение ВСУ. Авторы статьи заявили, что на это указывают данные некоторых чешских чиновников.

При этом какие именно страны сотрудничают с Украиной не сообщалось. Журналисты американского издания отметили, что точно не идёт речь об африканских странах, которые отвергли подобное предложение от США.

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#всу
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На удалённых территориях Подмосковья работают 285 передвижных пунктов голосования
17 марта 2024, 11:27

Фото: Радио 1

Жители удалённых территорий Подмосковья голосуют на 285 передвижных пунктах. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс. По его словам, жители отдалённых сёл и деревень могут выполнить свой гражданский долг на выборах главы государства в основной день голосования. Для этого созданы все условия.
«У нас оборудовано 409 специальных передвижных пунктов для голосования. Из них 285 используются для голосования на удалённых территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено, и где отсутствует предназначенное для этого помещение. Также подготовлено 124 автобуса. Это резервные пункты для голосования на случай возникновения нештатной ситуации. Впрочем, это не только автобусы, но это и запасные помещения, куда можно оперативно перейти в случае острой необходимости», – сказал Фурс, выступая в Центре общественного наблюдения за выборами в Московской области.
В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. Голосование продлится до 20 часов.

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#голосование
#выборы
#президент
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#руслан фурс
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#московская область
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«Служба заботы» приняла более 38,8 тыс. обращений от подмосковных избирателей
17 марта 2024, 11:15

Фото: Радио 1

В «Службу заботы» Мособлизбиркома за период избирательной кампании поступило более 38,8 тыс. обращений. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такие данные привёл секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс.
«Всего за период избирательной кампании в службу поступило 38 800 с лишним обращений. Это большая цифра. И количество информации о каких-то проблемах, вопросах, нарушениях, конфликтных ситуациях по сравнению с предыдущими кампаниями снизилось. Я на всякий случай скажу телефон, чтобы жители могли связаться с нашими специалистами и консультантами: 8 (800) 550-97-44», – сказал Фурс, выступая в Центре общественного наблюдения за выборами в Московской области.
Он напомнил, что «Служба заботы» призвана помочь избирателям по самым разным аспектам выборов – от консультаций до психологической помощи.

В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. Голосование продлится до 20 часов.

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#выборы
#цон
#руслан фурс
#мособлизбирком
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#избиратели
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В Московской области ждут самую большую явку избирателей за три дня голосования
17 марта 2024, 10:45

Фото: Радио 1

В Подмосковье сегодня ожидается самая большая явка избирателей за три дня голосования на выборах президента России. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом заявил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.
«По традиции в основной, финальный, день голосования мы ожидаем явку, часто гораздо большую, чем в первый, и тем более во второй дни», – сказал Фурс, выступая в Центре общественного наблюдения за выборами в Московской области.
Он также рассказал о старте финального дня голосования на выборах.
«Сегодня в 8 утра в регионе открылись 3985 участков. Из них 3928 образованы в общем порядке, ещё 57 участков в 27 городских округах Подмосковья - в местах временного пребывания избирателей. 39 из них открыли в медучреждениях, 11 – в СИЗО, три - в воинских частях, по два – в аэропортах и на предприятиях», – отметил Фурс.
В Подмосковье в воскресенье проходит основной день голосования по выборам президента страны. В регионе зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. 143 866 человек – это жители других субъектов Федерации, которые будут голосовать в Московской области.

Голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.

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В Московской области открыты 57 временных участков по выборам президента
#мособлизбирком
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