Наблюдатель из Эсватини назвала применение подмосковного ЦОНа уникальной технологией

Фото: Радио 1
Наблюдатель из Эсватини Комбисайл Дламини считает работу Центра общественного наблюдения за выборами президента в Подмосковье уникальной технологией. Как передаёт корреспондент «Радио 1», в составе иностранной делегации она познакомилась с работой расположенного в Одинцове центра.
«Всё, что мы увидели в Центре наблюдения, крайне впечатляюще. Нам дали много информации о камерах видеонаблюдения, о том, что картинка идёт в нескольких измерениях, что в зоне доступа все УИКи Московской области. О любой проблеме мгновенно будет известно. Мы думаем, что это единственная и первая в своём роде подобная система, и это уникальная технология», – сказала Комбисайл.Гостья, которая работает первым секретарём Комиссии по выборам и границам Королевства Эсватини, призвала использовать подмосковный опыт будет у себя на родине. «Мы очень рады, что можем обменяться опытом с организаторами проведения выборов в России. Надеемся, что и у вас будет какая-то возможность узнать что-то новое из нашего опыта проведения выборов», – поделилась Дламини.
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