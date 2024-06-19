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Украине нужно начать переговоры с Россией, заявил Daily Mail лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж. Он отметил, что все конфликты «в какой-то момент заканчиваются либо переговорами, либо катастрофой».
По словам политика, Россия может продолжать спецоперацию вечно, если Запад не прекратит накачку Киева оружием. Фарадж обратил внимание, что остается открытым вопросом, сможет ли Украина вынести такую потерю войск вследствие продолжения накачки киевского режима деньгами.
Более того, Фарадж не исключил, что Киеву придется отказаться от территориальных притязаний к России.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности переговоров с Россией, если Москва «будет уважать ее территориальную целостность». При этом президент России Владимир Путин перечислил условия для начала мирного процесса: полный вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также её денацификация и демилитаризация.
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Более того, Фарадж не исключил, что Киеву придется отказаться от территориальных притязаний к России.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности переговоров с Россией, если Москва «будет уважать ее территориальную целостность». При этом президент России Владимир Путин перечислил условия для начала мирного процесса: полный вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также её денацификация и демилитаризация.
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Никита Иванов