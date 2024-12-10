Небензя шуточно предложил США помочь в поисках лидера ХТШ* за $10 миллионов

Василий Небензя (Фото: РИА Новости/Александр Щербак)
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил США помощь в поиске главы сирийской вооруженной оппозиции и запрещенной в России группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) Ахмеда аш-Шараа, также известного как Абу Мухаммед аль-Джулани.
«Госдепартамент признает аль-Джулани (террористом) и обещает 10 млн долларов за помощь в задержании Джулани. Я сказал американцам: дайте нам эти 10 миллионов, мы знаем, как вам помочь, и даже укажем, где он может скрываться», — передает ТАСС шуточные слова Небензя.В конце ноября 2024 года в Сирии вновь обострился конфликт между правительственными войсками, возглавляемыми президентом Башаром Асадом и объединенной вооруженной оппозицией, которую поддерживают боевики различных террористических группировок.
8 декабря, спустя полторы недели после начала эскалации, повстанцы захватили столицу Дамаск и Асад был вынужден экстренно покинуть страну, подав в отставку. О последних событиях в регионе читайте в материале «Радио 1».
Ранее «Радио 1» также передавало, что на Западе начались беспокойства о будущем Сирии после ухода Асада. Помимо этого за ночь стало известно, что лидеры Франции и Германии обсудили условия сотрудничества с Сирией.
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Мария Моисеева