18 апреля 2026, 12:03

RT: Лукашенко заявил, что говорит с США не против России и КНР

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что переговоры с Вашингтоном ведутся не в ущерб интересам Москвы и Пекина.





В интервью RT он отметил, что разъяснял американской стороне: Россия и Китай являются друзьями Минска. Ранее Лукашенко также высказал мнение, что США не смогут одержать военную победу над Россией, чему подтверждением служит конфликт в Иране. По его словам, Америка остаётся супердержавой, но не является суперсилой.





«Когда вы вводили против нас санкции — американцы и европейцы, — Китай и Россия открыли нам дверь, и мы за счёт этого фактически были спасены. Почему я должен сегодня против них вести какой-то диалог и какую-то политику?» — задался вопросом белорусский лидер.