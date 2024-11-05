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Мартиндейл оценил возможности Трампа и Харрис для создания мира на Украине

Мартиндейл: Трамп и Харрис могли бы завершить конфликт на Украине, но не хотят
Дэниэл Мартиндейл (Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов)

Дэниэл Мартиндейл (Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов)

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис могли бы положить конец украинскому конфликта, но не желают этого делать. Такое заявление сделал американец Дэниэл Мартиндейл, помогающий ВС РФ во время нахождения на подконтрольной ВСУ территории, передавая данные для ударов по военным объектам Киева.
«Он (Трамп. — Прим. ред.) мог бы. И Камала Харрис могла бы. Любой кандидат мог бы это сделать, если бы захотел. Как я уже говорил, дело лишь в том, чтобы заставить Америку, заставить американское правительство осознать, что война не в их интересах», — сказал Мартиндейл в разговоре с РИА Новости.
Отвечая на вопрос вопрос, хочет ли этого кто-то из кандидатов в президенты Соединенных Штатов, собеседник издания сказал: «Я не думаю, что кто-то из них лично заинтересован в этом».



Выборы президента в США состоятся 5 ноября 2024 года. Дональд Трамп представляет Республиканскую партию, Камала Харрис выдвигается от Демократической партии.

Ранее Трамп назвал ошибкой свой уход из Белого дома после поражения на выборах в 2020. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Это очень опасно»: Мадуро предупредил американцев об угрозе перед выборами
Мадуро считает, что США на грани «авантюр и конфликтов» из-за недоверия к кандидатам
05 ноября 2024, 05:30

Фото: iStock/vchal

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил обеспокоенность неопределенностью и недоверием американского общества перед президентскими выборами в США, которые, по его словам, могут привести к опасным последствиям.
«Общество больше ни в кого не верит, и это опасно, потому что неопределённость оборачивается разочарованием, которое может привести к авантюрам, к фашистским экспериментам, к войнам», — утверждает Мадуро в своей телепрограмме «С Мадуро ».
Мадуро также подчеркнул, что для Венесуэлы важно идти своим собственным путем, независимо от того, кто станет президентом США.

«Кто бы ни вселился в Белый дом, будь то Трамп или Камала, Венесуэла останется на своем пути, с революционным и боливарианским народом, с которым США придется вести диалог», — отметил он.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября, на которых от Демократической партии участвует вице-президент США Камала Харрис, а от Республиканской — бывший президент Дональд Трамп.

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Польский министр выразил недовольство позицией Украины по вопросу эксгумации
Сикорский: Польша все еще ждет разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни
05 ноября 2024, 04:22

Фото: iStock/Bratislav Stefanovic

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил разочарование в связи с отсутствием прогресса по эксгумации жертв Волынской резни, несмотря на обещания украинской стороны.

«Я разочарован, потому что министр иностранных дел Украины обещал мне подвижки в этом вопросе до Дня всех святых. Подвижек нет,» — заявил Сикорский на TVN.

Сикорский подчеркнул, что Польша готова провести работы за свой счет, и для этого требуется лишь согласие Украины.

Волынская резня остается одним из наиболее острых вопросов в отношениях между странами.

Польша признала 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного сторонниками ОУН-УПА* в 1939–1945 годах против польского населения.

Украина, со своей стороны, в 2017 году ввела мораторий на эксгумацию, требуя восстановления памятника УПА* в Грушовичах, который был снесен в Польше. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял о готовности содействовать разрешению этого вопроса.

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Возможное перемирие от Трампа: Вучич о стратегии в украинском конфликте
Вучич считает, что избрание Трампа ускорит перемирие между Москвой и Киевом
05 ноября 2024, 02:28

Фото: iStock/NISIT RAWO

Президент Сербии Александр Вучич предположил, что если Дональд Трамп вновь станет президентом США, то он может предложить Москве и Киеву временное рождественское перемирие.
В телеэфире на канале Happy TV Вучич высказал идею, что перемирие может быть установлено с католического Рождества, 23 декабря, и продлиться до православного Рождества, 8 января, что позволило бы создать окно для дипломатических шагов.

При этом Вучич добавил, что если Камала Харрис станет президентом, то и ей, вероятно, придется сократить военную поддержку Украине, так как американский народ устал от конфликта.

Москва, в свою очередь, продолжает выступать против поставок вооружений Украине, считая, что они препятствуют мирному урегулированию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия Украине будут рассматриваться как законная цель для российской армии. Он также отметил, что США и НАТО активно участвуют в конфликте, включая не только поставки вооружений, но и подготовку украинских военных на территории европейских стран.

По словам Владимира Путина, Москва не оставила попыток достичь договоренностей с НАТО о безопасности, однако столкнулась с расширением альянса и усилением давления.

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#сша
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#трамп
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В США оценили возможность нормализации отношений с Россией
Экс-разведчик Скотт Риттер: нормализовать отношения РФ с США очень сложно
05 ноября 2024, 02:19

Фото: istock / donfiore

Нормализовать отношения Российской Федерации и Соединённых Штатов крайне сложно, ведь для этого американская сторона должна пойти на серьезные изменения. Такое заявление сделал экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью «Ленте.ру».
«Необходимы фундаментальные изменения, причем не в двусторонних отношениях, а в самих США. В моих многочисленных беседах с бывшим послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым мы обсуждали "болезнь русофобии", которая поразила США. Американцы невежественны в отношении России», — рассказал Риттер .
Военный аналитик отметил, что итоги президентских выборов в Америке совершенно не повлияют на готовность перезагрузить диалог с российской стороной.

Как считает Риттер, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп также настроен против РФ и его слова о готовности нормализовать отношения «поверхностны».

До этого Риттер заявил, что в ДНР фронт полностью обвалился. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Северная Корея запустила баллистическую ракету в преддверии выборов в США
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии
05 ноября 2024, 01:57

Фото: iStock/Elen11

По сообщениям японской береговой охраны, КНДР вновь произвела запуск ракеты, которая, по предварительным данным, может быть баллистической.
В настоящий момент данных о точном типе ракеты не поступало, но известно, что она находится в полете уже более 10 минут, что указывает на дальность и возможную сложность данного запуска.

Последний раз Северная Корея испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-19» всего несколько дней назад, 1 ноября.

Каждый запуск со стороны КНДР рассматривается как серьезная угроза для стабильности в регионе и безопасности международного судоходства.

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#япония
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Госдеп заявил о переброске 10 тысяч военных из КНДР в Курскую область
Миллер: в Курскую область переброшены 10 тыс. военнослужащих КНДР
05 ноября 2024, 00:54

Фото: istock / Omer Serkan Bakir

На территории Курской области размещены 10 тысяч солдат из КНДР, в скором времени они смогут участвовать в боевых действиях. О переброске северокорейских военнослужащих заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе регулярной пресс-конференции для журналистов, передает ТАСС.
«Мы полагаем, что 10 тысяч военнослужащих прибыли в Курск и могут вступить в боевые действия в ближайшие дни», — сообщил Миллер.
Руководитель пресс-службы Госдепа отметил, что знает о сообщениях о возможном участии военнослужащих КНДР в конфликте в Курской области, но на данный момент не может подтвердить их точность. Помимо этого, Миллер указал, что, как уже упоминалось ранее, они вполне могут быть задействованы в противостоянии с ВСУ.

«Если это произойдет, они станут законными целями», — добавил он.
Ранее в СНБО Украины заявили про якобы первый удар по «военным КНДР» под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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Политолог Караганов предложил способ избежать мирового конфликта
Караганов: усиление ядерного сдерживания — залог безопасности
04 ноября 2024, 23:35

Фото: iStock/Gerasimov174

Сергей Караганов, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, считает, что избежать третьей мировой войны можно только за счет усиления роли ядерного сдерживания в международных отношениях на ближайшие 15-20 лет.
Сергей Караганов подчеркнул, что главная задача сейчас — не искать соглашения, а предотвращать мировой конфликт, передают РИА Новости.

«Мы будем жить через длительный период конфликтов и войн. Сейчас наша первая задача, к сожалению, не о том, как договориться, а задача — избежать третьей мировой войны», — заключил он.
В то же время глава венгерского МИД Петер Сийярто выразил опасения, что отсутствие диалога по украинскому конфликту может увеличить риск третьей мировой войны.

Он отметил, что эскалация на Украине усиливается, что делает необходимым возобновление переговоров между Киевом и Москвой для стабилизации ситуации.

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#ядерное оружие
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Путин оценил вклад Слюсаря в развитие отечественной авиации
04 ноября 2024, 22:17

Юрий Слюсарь (Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев)

Новоиспеченный врио губернатора ростовского региона Юрий Слюсарь внес вклад в развитие отечественной авиации, заявил глава государства Владимир Путин.
«Юрий Борисович, мы давно с вами знакомы. С полной уверенностью могу сказать, что вы многое сделали для развития авиации, авиационно-промышленного комплекса в целом», — сказал президент на встрече с чиновником.
Перед назначением на пост главы Ростовской области Слюсарь был президентом Объединенной авиастроительной корпорации. Также работал директором департамента авиапрома и замминистра. Кроме того, трудился в российском Минпромторге.

Ранее главой Ростовской области был Василий Голубев, назначенный врио руководителя региона в 2010 году.

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#ростовская область
#владимир путин
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Врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей назначены Первышов и Слюсарь
04 ноября 2024, 21:48

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей Евгения Первышова и Юрия Слюсаря. Соответствующие указы опубликовал Кремль на сайте.
Они же утверждают отставки экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева и бывшего главы тамбовского региона Максима Егорова.

Путин отметил важность ростовского региона для страны, попросив новоиспеченного руководителя сразу погрузиться в вопросы его жизнедеятельности.

Ранее сообщалось, что у бывшего губернатора Ростовской области прошли обыски. Источник портала 161.RU информировал, что в регионе планируется провести тщательную проверку. Силовики продолжают работу.

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#новости
#губернаторы
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