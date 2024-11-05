Дэниэл Мартиндейл (Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов)
Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис могли бы положить конец украинскому конфликта, но не желают этого делать. Такое заявление сделал американец Дэниэл Мартиндейл, помогающий ВС РФ во время нахождения на подконтрольной ВСУ территории, передавая данные для ударов по военным объектам Киева.
«Он (Трамп. — Прим. ред.) мог бы. И Камала Харрис могла бы. Любой кандидат мог бы это сделать, если бы захотел. Как я уже говорил, дело лишь в том, чтобы заставить Америку, заставить американское правительство осознать, что война не в их интересах», — сказал Мартиндейл в разговоре с РИА Новости.Отвечая на вопрос вопрос, хочет ли этого кто-то из кандидатов в президенты Соединенных Штатов, собеседник издания сказал: «Я не думаю, что кто-то из них лично заинтересован в этом».
Выборы президента в США состоятся 5 ноября 2024 года. Дональд Трамп представляет Республиканскую партию, Камала Харрис выдвигается от Демократической партии.
Ранее Трамп назвал ошибкой свой уход из Белого дома после поражения на выборах в 2020. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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