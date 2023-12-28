Маск отреагировал на желание США рассмотреть его план по Украине

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал желание американского правительства рассмотреть его мирный план по урегулированию конфликта на Украине, предложенный еще в 2022 году. Об этом он написал в социальной сети X (бывшая Twitter). Маск заявил, что его план мог спасти многие жизни.