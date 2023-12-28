Маск отреагировал на желание США рассмотреть его план по Украине

Фото: istock / JARAMA
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал желание американского правительства рассмотреть его мирный план по урегулированию конфликта на Украине, предложенный еще в 2022 году. Об этом он написал в социальной сети X (бывшая Twitter). Маск заявил, что его план мог спасти многие жизни.
Таким образом он ответил на комментарий предпринимателя Дэвида Сакса, который сказал, что Белый дом в текущих условиях хотел бы обратиться к предложению Илона по решению украинского кризиса. Он отметил, что сразу после публикации данного плана украинский президент Владимир Зеленский назвал его «пророссийским» и также подвергся критике с других сторон, Сакс отметил, чтол теперь администрация президента США Джо Байдена хотела бы заключить эту сделку
«Многих смертей можно было бы избежать», — прокомментировал Маск запись Сакса.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит Украине финальный пакет военной помощи на сумму $250 млн. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Министр культуры Польши Сенкевич заявил о ликвидации государственных СМИ
Минобороны назвало число тех, кто получил отсрочку от частичной мобилизации
Байден поручил изучить вопрос о целесообразности помощи Киеву на $20 млн
Алина Юрчак