Маск раскрыл, что сделает с обвинившими его в связях с РФ

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь)
Американский миллиардер найдет и «уничтожит» обвинивших его в контактах с российской стороной. Об этом создатель соцсети X написал на личной странице.
«Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения, и уничтожу их... Они (Шахин и Рид) просто марионетки. Кто на самом деле написал это и заставил этих болванов подписать?» — спросил предприниматель.Перед этим американские сенаторы волновались на фоне журналистских сообщений о возможной связи Маска с Россией и призывали начать расследование по этому поводу.
Дипломат МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что сенаторам лучше было бы расследовать коррупцию действующего заокеанского лидера Джо Байдена.
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Никита Кротов