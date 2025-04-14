Мерц: Украина получит ракеты Taurus после согласования с европейскими партнерами

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По словам вероятного будущего канцлера Германии и лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца, Украина получит дальнобойные ракеты Taurus только после согласования с европейскими партнерами. Об этом сообщает Le Monde.
«Это необходимо координировать», — заявил Мерц.
К тому же политик отметил, что украинской армии необходимо перестать находится в оборонительной оппозиции и перейти в нападение. Если передача ракет будет скоординирована, то Германия должна участвовать в этом.
Ранее Мерц обвинил Россию в атаках на информационную инфраструктуру ФРГ. По словам политика, это происходит ежедневно.
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