17 апреля 2026, 05:29

Американские беспилотники-шпионы начали следить за Кубой на фоне угроз президента США Дональда Трампа о захвате страны. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.





Отмечается, что несколько часов назад стратегический разведывательный БПЛА MQ-4C Triton с позывным BLKCAT6 вылетел с военно-воздушной базы США в Джексонвилле, штат Флорида. Беспилотник пару раз пролетел вдоль всего побережья Кубы, кружил около города Сантьяго-де-Куба, а затем сосредоточился на столице — Гаване.



США не раз позволяли себе «сильные» заявления в отношении Кубы. Так, например, американский сенатор от штата Техас Тед Круз обвинял страну в поддержке России и подчеркивал, что с самостоятельными действиями республики «нужно покончить».



Посол Кубы в Индии Хуан Карлос Марсан Агилера отмечал, что кубинский народ благодарен РФ за всю помощь, которую она оказывает. Речь идет в том числе о предоставлении Россией сырой нефти после трехмесячной блокады, организованной США.