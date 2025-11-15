Достижения.рф

Москалькова: Россия во всем посодействует вернувшимся из Прибалтики гражданам

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

Россия делает всё возможное, чтобы помочь своим гражданам вернуться на родину. Об этом РИА Новости заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.



Ранее, 14 октября, выдворенный из Латвии за незнание языка Григорий Еременко рассказал, что местные жители почти не говорили на латышском, общение в основном велось на русском.

«Россия делает все возможное для того, чтобы помочь этим людям социализироваться», — добавила Москалькова.
14 сентября стало известно, что украинского порноактёра не смогли выслать из России за нарушение правил миграции.
Никита Кротов

