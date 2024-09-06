На Украине за сотрудничество с Россией отправили в тюрьму 1 500 человек

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С начала спецоперации Украина посадила за сотрудничество с Россией порядка 1,5 тысяч своих граждан. Об этом сообщает ежедневная британская газета Times.
«Прокуратура Украины возбудила более 8 тысяч уголовных дел, примерно 1,5 тысячи человек находятся в тюрьме за сотрудничество с Россией», – пишут СМИ Великобритании со ссылкой на украинских политзаключенных.
По данным издания, 98% осужденных подали прошение, чтобы попасть в список по обмену пленными между Россией и Украиной. Сообщается, что власти Украины держат политических заключенных в отдельных тюрьмах, чтобы те не пересекались с другими осужденными.
За связи с Россией по украинским законам граждан приговаривают к сроку от трех до пяти лет либо штрафу до 170 000 гривен – это более 4 500 долларов.
Ранее по подозрению в связях с РФ временно отстранили от должности начальника штаба Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого. По данным СБУ, у жены военачальника нашли российский паспорт, а его дочь участвовала в спортивных соревнованиях под флагом России.
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Лия Мурадьян