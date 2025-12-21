21 декабря 2025, 06:56

Политик Гэллоуэй: Россия даст серьезный ответ на «блокаду Калининграда»

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Британский политик Джордж Гэллоуэй предостерег западные страны от любых попыток ввести «блокаду Калининграда». Свое предупреждение он разместил на личной странице в социальной сети X (бывший Twitter).





Гэллоуэй дал комментарий относительно заявления президента РФ Владимира Путина. Российский лидер в ходе прямой линии четко обозначил, что любые угрозы Калининградской области будут уничтожены, а попытка «блокады» приведет к невиданной эскалации конфликта.





«Калининград. Запомните это название. Это может стать последним словом на наших устах», — написал он.