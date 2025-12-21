На Западе запаниковали после слов Путина о последствиях при «блокаде Калинграда»
Политик Гэллоуэй: Россия даст серьезный ответ на «блокаду Калининграда»
Британский политик Джордж Гэллоуэй предостерег западные страны от любых попыток ввести «блокаду Калининграда». Свое предупреждение он разместил на личной странице в социальной сети X (бывший Twitter).
Гэллоуэй дал комментарий относительно заявления президента РФ Владимира Путина. Российский лидер в ходе прямой линии четко обозначил, что любые угрозы Калининградской области будут уничтожены, а попытка «блокады» приведет к невиданной эскалации конфликта.
Путин высказался о Русском мире
Британский политик согласился, что европейцам следует отказаться от подобных планов, если они желают сохранить мир.
«Калининград. Запомните это название. Это может стать последним словом на наших устах», — написал он.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин готов к диалогу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.