Достижения.рф

Главный железнодорожный вокзал Штутгарта эвакуировали из-за подозрительного багажа

Фото: iStock/BrAt_PiKaChU

Главный железнодорожный вокзал Штутгарта в Германии эвакуировали после обнаружения подозрительного багажа. Об этом со ссылкой на представителей правоохранительных органов сообщает DPA.



Операцию на месте происшествия проводит крупный контингент федеральной полиции. В связи с инцидентом движение поездов через станцию частично ограничено.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Ставропольского края изъяли более 4,5 килограммов марихуаны и конопли. Растения произрастали на огороде жителя Изобильненского округа. Следствие возбудило уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.

19 декабря «Радио 1» передавало, что неизвестные ограбили музей Последней Ставки Наполеона в Бельгии. Они похитили золотое кольцо с бриллиантами, принадлежавшее императору.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0