Главный железнодорожный вокзал Штутгарта эвакуировали из-за подозрительного багажа
Главный железнодорожный вокзал Штутгарта в Германии эвакуировали после обнаружения подозрительного багажа. Об этом со ссылкой на представителей правоохранительных органов сообщает DPA.
Операцию на месте происшествия проводит крупный контингент федеральной полиции. В связи с инцидентом движение поездов через станцию частично ограничено.
