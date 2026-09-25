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Явка на выборах в Госдуму достигла 59,8%

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что в голосовании на выборах депутатов Государственной думы приняли участие 67 448 094 человека. Итоговая явка достигла 59,80%. Об этом пишет ТАСС.



Глава ЦИК уточнила, что подсчет охватил голоса избирателей по всей стране. Показатель отражает участие граждан в кампании по выборам нижней палаты парламента.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября 2026 года. Основной день голосования пришелся на 20 сентября — единый день голосования.

Россияне избирали 450 депутатов: 225 мандатов распределяют по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

Ранее стало известно о попытках сорвать работу дистанционного электронного голосования во время выборов в Госдуму.

Дарья Осипова

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