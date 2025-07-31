Новый способ борьбы с мигрантами предложили в Госдуме

31 июля 2025, 05:18

Госдума намерена бороться с предвыборной агитацией мигрантов

Фото: Istock/ANGHI

В Госдуме предложили ввести новые меры, направленные на борьбу с нелегальной предвыборной агитацией иностранных граждан. В частности, планируется обязать выдворять иностранных участников кампаний с территории России за проведение предвыборной пропаганды.