Новый способ борьбы с мигрантами предложили в Госдуме
В Госдуме предложили ввести новые меры, направленные на борьбу с нелегальной предвыборной агитацией иностранных граждан. В частности, планируется обязать выдворять иностранных участников кампаний с территории России за проведение предвыборной пропаганды.
Кроме того, предлагается повысить штрафы для компаний и должностных лиц за привлечение мигрантов к участию в предвыборах. Этот законопроект, который планируют внести на рассмотрение парламента, направлен на усиление законодательства для обеспечения честности и прозрачности избирательного процесса.
Один из авторов инициативы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов отметил, что такие меры помогут избежать вмешательства иностранных граждан в выборы.
Ранее правительство поддержало расширение оснований для увольнения иностранных работников — увольнение может быть проведено, если организации нужно сократить численность иностранных сотрудников согласно региональным нормативам.
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