Олимпийский чемпион Борзаковский воспользовался ДЭГ на выборах в Жуковском

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский
Олимпийский чемпион по лёгкой атлетике, член совета по развитию физической культуры и спорта при президенте Юрий Борзаковский проголосовал на выборах в Совет депутатах Жуковского. Свой выбор он сделал с помощью дистанционного голосования, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Голосовать онлайн очень удобно для тех, кому трудно найти время прийти на участок. Радует, что в нашей стране созданы все условия, чтобы каждый смог принять участие в выборах любого уровня – от местных до президентских. Эти механизмы отлично реализованы и сумели себя хорошо зарекомендовать. Хочу призвать всех жуковчан принять участие в выборах и выразить свою гражданскую позицию. В эти дни мы выбираем тех, кто ближайшие пять лет будет отстаивать интересы жителей и реализовывать наши наказы», – сказал Борзаковский.Выборы в Совет депутатов Жуковского проходят 6, 7 и 8 сентября. Проголосовать можно как очно, так и дистанционно.
Читайте также:
102-летняя ветеран из Бронниц Копосова проголосовала на дому
В Московской области завершился первый день выборов
Явка подмосковных избирателей на выборах к 18:00 превысила 9%
Лора Луганская