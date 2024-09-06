Олимпийский чемпион Борзаковский воспользовался ДЭГ на выборах в Жуковском

Олимпийский чемпион по лёгкой атлетике, член совета по развитию физической культуры и спорта при президенте Юрий Борзаковский проголосовал на выборах в Совет депутатах Жуковского. Свой выбор он сделал с помощью дистанционного голосования, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.