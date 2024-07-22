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Жителям Подмосковья объяснили, как подать заявление об участии в ДЭГ

22 июля 2024, 18:15
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

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В Подмосковье 22 июля начался приём заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании. Эта функция доступна для более чем 2,5 млн избирателей региона, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«В дни голосования можно получить электронный бюллетень и отдать голос в удобное для вас время и в любом месте. При этом ваш голос будет защищён и надежно сохранён. Процесс голосования интуитивно понятный и лёгкий. Всё прозрачно: можно убедиться, что ваш голос учтён», – отметили в комиссии.
Подать заявление можно в личном кабинете на портале госуслуг. Для того, чтобы это сделать, можно воспользоваться инструкцией Мособлизбиркома.



Ранее сообщалось, что выборы в советы депутатов пройдут осенью в 25 городских округах Подмосковья – Волоколамск, Дзержинский, Звёздный городок, Лотошино, Солнечногорск, Дубна, Жуковский, Краснознаменск, Котельники, Ленинский, Луховицы, Мытищи, Орехово-Зуево, Долгопрудный, Кашира, Королёв, Воскресенск, Сергиев Посад, Бронницы, Власиха, Восход, Реутов, Щелково, Одинцово и Раменское.

Кроме того, в Единый день голосования в Подольске, Пушкинском и Наро-Фоминске состоятся довыборы депутатов.

Традиционно станут работать и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября.

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В Госдуме ответили на слова Бербок о России
Депутат Госдумы Чепа: РФ никогда не была угрозой для Европы
22 июля 2024, 19:06

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

РФ никогда не была угрозой для Европы. Об этом изданию «Лента.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. Таким образом парламентарий прокомментировал слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Россия является угрозой для европейских государств.
«Наша концепция всегда была оборонительной. Все, что сегодня происходит, — это дело рук таких, как Бербок», — сказал первый зампред комитета ГД по международным делам.

Он отметил, что в задачи руководства Североатлантического альянса входит создание врага для своего же блока, и как следствие получение бюджетных денег от стран-участниц НАТО для организации конфликтов и закупки оружия по баснословному ценнику, чтобы оправдать свои действия.

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#россия
#европа
#новости
#госдума
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Глава Секретной службы США назвала покушение на Трампа самым крупным провалом
22 июля 2024, 18:22

Фото: istockphoto/artas

Глава Секретной службы США Кимберли Читл назвала покушение на экс-президента Дональда Трампа самым крупным провалом своего ведомства за десятилетия. Об этом она заявила на слушаниях в конгрессе.
«Попытка покушения на Дональда Трампа 13 июля — самый значительный провал секретной службы за десятилетия», — призналась Читл.
Руководитель также добавила, что полностью берет на себя всю ответственность за действия своих сотрудников.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение на свою жизнь 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика было совершено несколько выстрелов, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания медпомощи экс-главу Штатов выписали из больницы. Стрелка ликвидировали спустя несколько секунд после того, как он открыл огонь.

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В Кремле оценили риторику Харрис в отношении России
Песков: заявления Харрис об РФ полны недружественной риторики
22 июля 2024, 18:19

Фото: РИА Новости/Стрингер

Заявления американского вице-президента Камалы Харрис в отношении РФ полны недружественной риторики. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Были некоторые заявления, которые изобиловали риторикой достаточно недружественной по отношению к нашей стране», — прокомментировал представитель Кремля.

Он добавил, что действия со стороны Харрис в отношении двусторонних отношений государств не зафиксированы: ни положительные, ни отрицательные.

Таким образом Песков ответил на вопрос об оценке Кремля кандидатуры Харрис, если говорить о ней в контексте отношений между Россией и США. Он резюмировал, что не может вспомнить контактов между главой государства Владимиром Путиным и Харрис, поэтому что-либо оценивать пока рано.

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#дмитрий песков
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Песков: слова вице-президента США Камалы Харрис были недружественными для России
22 июля 2024, 17:58

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам, как в Кремле оценивают кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис. По его словам, она высказывала некоторые недружественные для России заявления.
«Были некоторые заявления, которые изобиловали риторикой достаточно недружественной по отношению к нашей стране. Других каких-то ее действий в отношении двусторонних отношений или со знаком плюс, или минус мы не фиксировали до сих пор», – пояснил пресс-секретарь главы государства.
Песков также уточнил, что Кремль не может дать полноценную оценку Харрис, так как с ее стороны «вклада в двусторонние отношения замечено не было». Также он не смог вспомнить, пересекался ли когда-нибудь с ней Владимир Путин.

«Я сейчас не могу вспомнить. Когда встреча с Байденом была — нет, госпожи Харрис не было в Женеве. Я, честно говоря, не могу вспомнить ни одного контакта президента Путина с госпожой Харрис», – размышлял он.
Песков особенно подчеркнул, что избирательная кампания в США не может быть приоритетной темой для кремлевской повестки дня.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки, но продолжит исполнять обязанности главы государства до конца положенного срока. Он также заявил, что поддерживает вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от демпартии.

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Стало известно об опасности для РФ со стороны НАТО
Песков: Альянс продолжает окружать Россию своей инфраструктурой
22 июля 2024, 17:27

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Блок НАТО продолжает окружать Россию своей инфраструктурой, что представляет опасность для страны. Об этом на брифинге журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Североатлантический альянс продолжает продвижение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ, продолжает окружение нас своей военной инфраструктурой, что представляет для нас опасность», — прокомментировал пресс-секретарь.

Песков добавил, что альянс настроен на конфронтацию, заточен под нее, исполняя свои функции. Ранее пресс-секретарь президента России заявлял, что в Кремле не удивлены решением главы Белого дома Джо Байдена сняться с предвыборной гонки.

Представитель Кремля подчеркивал, что происходящее за океаном в последние годы учит ничему не удивляться.

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Словакия и Венгрия обратились в ЕК из-за остановки нефтяного транзита из РФ
Reuters: Словакия и Венгрия обратились в ЕК из-за остановки транзита нефти из РФ
22 июля 2024, 17:11

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию из-за остановки нефтяного транзита из России. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на руководителя венгерского МИДа Петера Сийярто.
«У Еврокомиссии есть три дня, чтобы выполнить наш запрос, после чего мы передадим вопрос в суд», — сказал политик.

По словам главы внешнеполитического ведомства Венгрии, до этого он говорил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Тот отметил, что киевским режимом разрешена любая транспортировка черного золота, но как выяснилось, это не соответствует действительности.

Сийярто резюмировал, что сейчас власти Словакии и Венгрии ведут работу над тем, чтобы решить ситуацию в юридическом и техническом плане, если с участием ЕК она не разрешится оперативно.

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Дубинский: На Украине необходимо провести выборы предидента
22 июля 2024, 16:52

Фото: istockphoto / bizoo_n

По мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, проведение президентских выборов на Украине крайне важно для сохранения конституционного строя страны. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Я обратился в верховный суд Украины с требованием назначить выборы президента, чтобы сохранить конституционный строй», — сообщил депутат Александр Дубинский.

По словам депутата, он является единственным народным избранником, которого беспокоит сложившаяся ситуация.

Ранее Александр Дубинский, который находится под стражей по обвинению в госизмене, заявил, что последние высказывания президента Украины Владимира Зеленского о возможном завершении конфликта с Россией связаны с неудачами на фронте.

Депутат считает, что к смене риторики также привели растущее недовольство властью из-за коррупции, роста тарифов и безработицы, а также окончание полномочий Зеленского, возможность победы Дональда Трампа на выборах в США и ослабление поддержки Украины в Евросоюзе.

Ранее на Украине заявили, что Киев пытается отстранить здравомыслящих командиров ВСУ.

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#выборы
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#киев
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Боуз: Запад пытается расчленить Россию, потому что завидует ей и боится
22 июля 2024, 16:47

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что западные страны всегда боялись и завидовали России, по этой причине на протяжении многих столетий пытались расчленить ее. Об этом Боуз написал в социальной сети X.
По словам журналиста, Украина была всего лишь еще одной возможностью для повторной попытки. Боуз подчеркнул, что несмотря на все усилия, Запад потерпел неудачу.

Ранее депутат, первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлёв усомнился в том, что после выборов в США отношение там к России изменится.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин множество раз указывал на планы западных государств нанести поражение России, расчленить ее территорию и разграбить.

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#депутат
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Разворот в вопросе в Германии выступили с призывом к Европе из-за Украины
Дотком: Европа должна принять проигрыш Украины и заключить мир с РФ
22 июля 2024, 16:36

Фото: istockphoto/alzay

Европейские страны должны смириться с поражением Киева и заключить мир с Москвой. Об этом в соцсети написал экс-глава Megaupload Ким Дотком.
«Настало время полного разворота в вопросе Украины. Примите поражение и заключите мир с Россией», — говорится в публикации.

Коммерсант добавил, что руководители европейских государств стали глупцами, последовав за американским президентом Джо Байденом и обострив отношения с российской стороной. Они стали понимать, что колоссально ошиблись, отметил Дотком.

По его мнению, пора забыть о Североатлантическом альянсе и главе киевского режима Владимире Зеленском.

Ранее сообщалось, что венгерский премьер Виктор Орбан помешал планам Евросоюза по вопросу Украины.

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