Жителям Подмосковья объяснили, как подать заявление об участии в ДЭГ

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
В Подмосковье 22 июля начался приём заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании. Эта функция доступна для более чем 2,5 млн избирателей региона, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«В дни голосования можно получить электронный бюллетень и отдать голос в удобное для вас время и в любом месте. При этом ваш голос будет защищён и надежно сохранён. Процесс голосования интуитивно понятный и лёгкий. Всё прозрачно: можно убедиться, что ваш голос учтён», – отметили в комиссии.Подать заявление можно в личном кабинете на портале госуслуг. Для того, чтобы это сделать, можно воспользоваться инструкцией Мособлизбиркома.
Ранее сообщалось, что выборы в советы депутатов пройдут осенью в 25 городских округах Подмосковья – Волоколамск, Дзержинский, Звёздный городок, Лотошино, Солнечногорск, Дубна, Жуковский, Краснознаменск, Котельники, Ленинский, Луховицы, Мытищи, Орехово-Зуево, Долгопрудный, Кашира, Королёв, Воскресенск, Сергиев Посад, Бронницы, Власиха, Восход, Реутов, Щелково, Одинцово и Раменское.
Кроме того, в Единый день голосования в Подольске, Пушкинском и Наро-Фоминске состоятся довыборы депутатов.
Традиционно станут работать и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября.
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Лора Луганская