Песков прокомментировал призыв Столтенберга о поставках вооружений Украине

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Призыв об обязательных для всех стран-участниц Североатлантического альянса поставках вооружений киевскому режиму вряд ли сможет что-то изменить, поскольку оружие от НАТО и так регулярно поступает Украине. Об этом на брифинге сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Вряд ли это что-то меняет принципиально. Мы знаем, что в альянсе есть некоторые страны, которые заявляли о своем нежелании принимать участие в этом процессе», – сказал Песков.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что оружейные поставки киевскому режиму станут обязательными для всех участников НАТО.
Кроме того, Столтенберг говорил, что блок не считает эскалацией удары украинских националистов по российским территориям, поскольку, со слов генсека, Киев имеет право обороняться.
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Никита Кротов