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Песков прокомментировал призыв Столтенберга о поставках вооружений Украине

13 июня 2024, 15:44
Фото: istockphoto/Michele Ursi

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Призыв об обязательных для всех стран-участниц Североатлантического альянса поставках вооружений киевскому режиму вряд ли сможет что-то изменить, поскольку оружие от НАТО и так регулярно поступает Украине. Об этом на брифинге сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Вряд ли это что-то меняет принципиально. Мы знаем, что в альянсе есть некоторые страны, которые заявляли о своем нежелании принимать участие в этом процессе», – сказал Песков.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что оружейные поставки киевскому режиму станут обязательными для всех участников НАТО.



Кроме того, Столтенберг говорил, что блок не считает эскалацией удары украинских националистов по российским территориям, поскольку, со слов генсека, Киев имеет право обороняться.

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#новости
Евросоюзу придется выстраивать отношения с РФ после окончания СВО
Рютте: ЕС придется выстраивать отношения с РФ после СВО
13 июня 2024, 16:14

Фото: iStock/ffikretow

Евросоюз вынужден будет выстраивать отношения с Россией после окончания конфликта на Украине. Такое мнение выразил и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте в рамках пресс-конференции после встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.
«Сейчас Россия, конечно, является нашим главным противником, и мы должны бороться с ней. Но в долгосрочной перспективе мы также должны понимать, что Россия никуда не денется», — отметил Рютте.

Он подчеркнул, что после окончания украинского конфликта Евросоюзу придётся найти способ взаимодействия с Россией, однако уточнил, что пока затрудняется предсказывать, что именно из этого получится.

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#россия
#евро
#бпла
#нидерланды
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Обозреватель Перла раскрыл, почему США ввели санкции именно 12 июня
Обозреватель Перла заявил о двух основных факторах выбора времени для санкций
13 июня 2024, 15:59

Фото: iStock/designer491

Политический обозреватель Андрей Перла заявил, что США решили ввести порцию антироссийских санкций именно вчера из-за наших кораблей в Гаване и саммита по Украине, который должен скоро состояться.
Специалист уточнил причины со ссылкой на информированный анонимный источник.

«На выбор времени повлияли, видимо, два момента: заход наших кораблей в Гавану, то есть демонстрация возможности прямого и дословного повторения Карибского кризиса. И проведение в Швейцарии на следующей недели так называемой мирной конференции по Украине, точнее тот факт, что она будет заведомо провальной», — отметил в беседе с «Царьградом» Перла.

А в пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» заверили, что санкции против Мосбиржи не окажут существенного влияния на отрасль туризма.

«Санкции США в отношении Мосбиржи существенных потрясений на туристическом рынке не вызовут. Особых проблем с оплатой заграничных туров не будет. Данная мера лишь поспособствует переходу отрасли на расчёты в валютах дружественных стран», — заявили в беседе с RT специалисты.

Ранее руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил, что уже через несколько недель индекс Мосбиржи вернётся к обычным значениям.

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#сша
#санкции
#торги
#специалисты
#индекс
#выбор
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В РФ оценили американский «кошмар для русских»
Новый американский танк станет «кошмаром для Пентагона» — РИА Новости
13 июня 2024, 15:58

Фото: iStock/cla78

Новый американский танк, создаваемый на замену Abrams, которые западные СМИ окрестили «кошмаром для русских», может стать «кошмаром для Пентагона».
Об этом заявило РИА Новости. По данным агентства, Пентагон заключил контракт с General Dynamics на создание следующего поколения танка Abrams.

В США получат новую машину, поскольку от глубокой модернизации отказались.

При этом отмечается, что решение о создании новой машины связано с ситуацией, которая сложилась с применением танков в ходе боевых действий на Украине.

Сообщается, что танк получит новую пушку и автомат заряжания.

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#сша
#танки
#россия
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В США раскрыли, от чего зависит выживание Зеленского
Фриман: выживание Зеленского зависит от продолжения конфликта
13 июня 2024, 15:57

Бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен затягивать ход военных действий. Об этом пишет РИА Новости.
Эксперт сообщил, что выживание украинского лидера зависит только от дальнейшего продолжения конфликта.

«Продление военных действий является лишь выгодной внутриполитической мерой, а не стратегической целью, и не имеет особых перспектив», — подчеркнул он.

По его словам, сейчас в странах НАТО и на Украине происходит нагнетание паники перед угрозой РФ. Это приносит доход военной индустрии, а также привлекает внимание общественности. Однако нет никаких доказательств того, что у РФ есть какие-либо другие намерения, помимо достижения поставленных целей СВО.

Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

МО РФ рассказало, как ефрейтор ликвидировал 10 боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#владимир зеленский
#сво
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Политолог Коваленко объяснил низкий уровень саммита по Украине
13 июня 2024, 14:46

Фото: iStock/butenkow

Председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина» Роман Коваленко заявил о низком уровне ожидаемого саммита по Украине.
Он отметил, что это мероприятие становится посмешищем, потому многие лидеры стран не хотят принимать в нём участия.

«Те несколько президентов, которые согласились приехать, это прибалтийские страны и иже с ними — это не уровень. Отправка непрофильных чиновников показывает отношение стран к этому мероприятию, это о многом говорит. Я прогнозирую, что саммит ждёт полный провал. Никакого полезного итогового документа не выйдет, и никакого продолжения он не будет иметь», — прокомментировал ситуацию в беседе с «Известиями» Коваленко.

В то же время даже в рядах министров и чиновников Украины не все считают себя истинными украинцами. Так, пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван раскрыл истинные взгляды отчима.

«Мы все тогда считались русскими, и плохого слова о России или Донбассе я от него никогда не слышал. Но украинцем он себя точно никогда не считал», — рассказал в беседе с RT Иван.

Ранее бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма заявил о том, что конференцию в Швейцарии по теме украинского конфликта, где представлена только одна сторона, нельзя назвать мирной, а без России её проведение лишено всякого смысла.

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#страны
#министр
#саммит
#всу
#украина
#россия
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Британия внесла больше 40 новых позиций в список антироссийских санкций
13 июня 2024, 14:45

Фото: istockphoto/Leestat

Антироссийский список санкций расширила Великобритания. Об этом говорится в сообщении правительства Соединенного Королевства. Уточняется, что в перечень добавлены 40 новых пунктов, среди которых есть как физические, так и юридические лица.
В частности, Лондон ввел ограничительные меры в отношении Московской биржи. Также есть информация, что санкции коснулись российской страховой компании «Ингосстрах», Национального расчетного депозитария, «дочки» госкорпорации «Росатом» — АО «Русатом-Арктик», Казанского казенного порохового завода «Русхимальянс», авиакомпании «Волга-Днепр» и других организаций, которые действуют на территории РФ.

Кроме того, Британия внесла в список ряд компаний Турции, Китая, Киргизии, Израиля и других стран. Все они находятся под санкциями якобы за сотрудничество с российской стороной.

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#мир
#великобритания
#санкции
#россия
#новости
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Суд Евросоюза оштрафовал Венгрию из-за беженцев
Суд ЕС оштрафовал Венгрию на 200 млн евро из-за беженцев
13 июня 2024, 14:33

Фото: iStock/sinonimas

Суд Евросоюза оштрафовал Венгрию на 200 миллионов евро по обвинению в нарушении прав приема беженцев.
По данным пресс-службы ведомства, речь идет о серьезнейшем нарушении европейского права. За каждый день задержки Венгрии будут начислять миллион евро, добавили там.

Также Будапешт обвинили в подрыве солидарности между государствами сообщества и невыполнении европейских правовых стандартов.

Венгрия нарушает единство ЕС, не разрешая беженцам оставаться на территории страны.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет ускорить переговоры с Украиной о членстве до 1 июля.

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#венгрия
#беженцы
#штраф
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Посла Армении в Белоруссии вызвали в Ереван для консультаций
13 июня 2024, 14:15

Фото: iStock/Aoraee

Посол Армении в Белоруссии вызван в Ереван для консультаций. Об этом пишет News.am со ссылкой на пресс-секретаря армянского МИДа Ани Бадалян.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию, пока президентом является Александр Лукашенко, и призвал белорусского лидера извиниться. Поводом стало заявление Лукашенко об участии в подготовке 44-дневной войны в Нагорном Карабахе.

Причины вызова не уточнялись.

Пашинян также заявил, что Армения выйдет из ОДКБ. Он объяснил, что страна планирует покинуть организацию из-за того, что предыдущие власти вступили в «союз-пузырь», который, как оказалось, не обеспечивает защиту страны.

После слов политика глава МИД Армении Арарат Мирзоян пояснил, что премьер-министр республики Никол Пашинян не говорил о выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он отметил, что речь идет не о немедленном выходе из организации, а о том, что республика сама решит, когда это сделать.

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#политика
#мид
#страны
#заявление
#армения
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Экс-премьер Словацкой Республики Чарногурский назвал Россию надеждой мира
13 июня 2024, 14:04

Фото: iStock/macky_ch

Бывший премьер-министр Словацкой Республики Ян Чарногурский заявил, что Россия в настоящее время является надеждой мира.
«Россия теперь является надеждой всего мира, потому что Россия защищает и сохраняет традиционные ценности, которые были когда-то европейскими ценностями, теперь они являются уже ценностями нового творящегося мира», — пояснил в беседе с RT Чарногурский.

До этого ВОЗ в своём докладе о «детерминантах неинфекционных заболеваний в Европе» назвала причины смерти 2,7 млн европейцев (24,5% от общей смертности). Как передают argumenti.ru, основными причинами смерти почти 3 млн граждан стали табак, алкоголь, пища глубокой переработки и ископаемое топливо.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко написала в своем блоге, что Россия — это государство, которое является альтернативой тупиковому пути Запада.

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#россия
#ценности
#воз
#государство
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