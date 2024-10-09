Песков рассказал, знает ли Владимир Путин о квадроберах

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не осведомлён о квадроберах, добавив, что не стоит чрезмерно акцентировать внимание на популярности этого движения. Об этом информирует РИА Новости.
«Надеюсь, что нет. Не нужно преувеличивать популярность», — пояснил он.
Квадробинг — это тренд среди детей, заключающийся в имитации поведения животных. В интернете распространяются видео, на которых дети едят корм для домашних питомцев, надевают маски кошек или собак и передвигаются на четвереньках.
Ранее сообщалось, что в России на сайтах маркетплейсов начали появляться дома для квадроберов. Судя по объявлениям, похожие на собачьи будки домики для квадроберов делают из ЛДСП. Высота такой будки около метра, глубина — менее 80 сантиметров.
До этого психиатр, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер в беседе с «Радио 1» заявил, что подростковая субкультура квадроберов — дело не депутатов, а родителей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова