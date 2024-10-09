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Песков рассказал, знает ли Владимир Путин о квадроберах

Песков надеется, что Путин не знает о квадроберах
09 октября 2024, 09:19
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не осведомлён о квадроберах, добавив, что не стоит чрезмерно акцентировать внимание на популярности этого движения. Об этом информирует РИА Новости.
«Надеюсь, что нет. Не нужно преувеличивать популярность», — пояснил он.

Квадробинг — это тренд среди детей, заключающийся в имитации поведения животных. В интернете распространяются видео, на которых дети едят корм для домашних питомцев, надевают маски кошек или собак и передвигаются на четвереньках.



Ранее сообщалось, что в России на сайтах маркетплейсов начали появляться дома для квадроберов. Судя по объявлениям, похожие на собачьи будки домики для квадроберов делают из ЛДСП. Высота такой будки около метра, глубина — менее 80 сантиметров.

До этого психиатр, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер в беседе с «Радио 1» заявил, что подростковая субкультура квадроберов — дело не депутатов, а родителей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#животное
#дети
#корм
#маски
В посольстве РФ в Вашингтоне прокомментировали слова Харрис о Путине
Посольство РФ В США: Высказывания Харрис о Путине являются неприемлемыми
09 октября 2024, 09:28

Фото: сайт Белого дома

Посольство РФ в Вашингтоне выразило возмущение словами кандидата на пост президента США Камалы Харрис, которая назвала Владимира Путина диктатором-убийцей. В дипломатическом представительстве указали, что подобные оскорбления говорят о бессилии правящих кругов США.
Харрис нелицеприятно высказалась о российском лидере, говоря о его контактах с Дональдом Трампом, экс-президентом США и кандидатом на пост главы Белого дома от Республиканской партии, напомнили российские дипломаты в телеграм-канале посольства. По словам дипломатов, подобная хамская лексика уже давно вошла в привычку у нынешних так называемых американских государственных деятелей, что свидетельствует об их политическом бессилии.

В посольстве пояснили, что такие оскорбительные высказывания представители властей США допускают именно потому, что не способны сломить Россию ни на политическом, ни на экономическом поле. Именно невозможность «расправиться» с Россией вызывает у представителей американской правящей элиты бессильную досаду, а потому они бывают так несдержанны на язык.

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Харрис завила, что не будет обсуждать с Путиным мир на Украине без участия Киева
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#дома
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#камала харрис
#владимир путин
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Захарова: США должны разобраться с насиловавшей детей «группировкой вурдалаков»
09 октября 2024, 07:36

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Соединенные Штаты Америки отвлечься от мировых проблем и сосредоточиться на расследовании с насиловавшей детей «группировкой вурдалаков». Свое мнение она выразила в интервью RT.
Так она прокомментировала скандал, связанный с музыкантом и продюсером Шоном Комбсом, более известным под именем P.Diddy.

«Каждое мероприятие, которое проводил этот самый P. Diddy, всё это якобы селебрити-окружение, предполагало обслуживание его сотнями-тысячами людей», — пояснила она.

По ее словам, это случилось в стране, где повсюду установлены камеры, а слежение через интернет происходит круглосуточно.

Напомним, что американского рэпера P. Diddy арестовали 17 сентября по обвинениям в насилии и торговле людьми. После этого в интернете начали появляться подробности о его вечеринках с оргиями и наркотиками.

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#движение
#скандал
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На Украине попросили Зеленского насчет переговоров с Россией
Депутат Дубинский: Зеленский должен решить начать переговоры с Россией
09 октября 2024, 06:45

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо самостоятельно принять решение о начале переговоров с Россией, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене.
В своем Telegram-канале Дубинский отметил, что никто не даст указаний Зеленскому на такие переговоры, так как никто не хочет брать на себя политическую ответственность за это решение.

По его мнению, ситуация на поле боя для Украины остается сложной: экономика, система призыва и оборонно-промышленный комплекс страны не способны произвести значимых изменений в ходе конфликта.

Ранее Washington Post сообщала о растущем разочаровании среди украинских политиков и экспертов в «плане победы» Зеленского. Ожидания от его визита в США были высокими, но результаты поездки оставили Украину в неопределённом положении. Дубинский также подчеркнул, что после провала этого визита на Западе начали требовать от Киева скорейшего завершения конфликта.

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#переговоры
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В Турции заявили, что Западу пора договориться с Путиным
DikGAZETE: странам Запада нужно начать переговоры с Путиным
09 октября 2024, 06:10

Фото: Сайт Кремля

Турецкое издание DikGAZETE призвало западные страны начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
В статье говорится, что для решения текущих мировых проблем необходимо обсудить их с российским лидером, который продолжает пользоваться высокой поддержкой граждан.

Путин, как отмечает издание, сыграл важную роль в стабилизации политической обстановки в странах постсоветского пространства, таких как Казахстан, Белоруссия и Армения. Также он оказал влияние на ситуацию в Европе и Африке.

Россия, по словам Кремля, не раз выражала готовность к переговорам с Украиной. В 2022 году были проведены встречи по стамбульским мирным соглашениям, однако они были сорваны при вмешательстве бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, напоминает RT.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не интересуется дискуссией на Западе и на Украине о необходимости провести переговоры с Москвой. По его словам, подобные диалоги являются абсолютно пустыми разговорами.

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Крылатые ракеты и суперсеть: как Зеленский собирается «победить» Россию
CNN представил список оружия, необходимого для «плана победы» Зеленского
09 октября 2024, 04:51

CNN опубликовал список вооружений, которые могут сыграть ключевую роль в реализации «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского.
Этот список был составлен командующим Объединёнными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи и включает современные вооружения, такие как крылатые ракеты Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) и сеть обмена данными Link 16.

JASSM представляет собой мощную крылатую ракету, которую можно запускать с воздуха, а система Link 16, используемая США и НАТО, предназначена для обеспечения бесшовной связи между различными боевыми системами, что особенно важно для управления воздушной и противоракетной обороной.

Украина неоднократно запрашивала эти вооружения у США, однако до сих пор Вашингтон не передал их Киеву. Одной из причин, по данным CNN, является опасение, что американские технологии могут попасть в руки России.

7 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал публикацию своего «плана победы» после его окончательного доработки, но уже сейчас он сталкивается с критикой. Подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис назвал план Зеленского бессмысленным и противоречивым.

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#ракеты
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Захарова о P. Diddy: Это не единичный случай, а целая система
Захарова: преступления P. Diddy говорят о целой криминальной системе
09 октября 2024, 04:10

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала преступления рэпера и продюсера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy, заявив, что их характер свидетельствует о системной криминальной жизни среди американских звёзд.
В интервью Russia Today она подчеркнула, что эти артисты вовлечены в преступную систему, выстраивавшуюся десятилетиями, и в которой особенно выделяется насилие над детьми, включая педофилию.

Захарова отметила, что эта система имеет мафиозно-клановую структуру, в которой также участвует политико-государственное сообщество.

«Американским властям следовало бы заняться наведением порядка у себя дома и не стоит бороться с журналистами», — добавила она.
Против P. Diddy были поданы неоднократные иски о сексуальном насилии. В феврале этого года американская певица Кассандра Вентура подала иск против него по обвинению в сексуальном насилии. Также её сын, 26-летний Кристиан Комбс, оказался в центре обвинений в домогательствах.

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#захарова
#сын
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Европа станет свободной: французский историк предсказал крах НАТО после поражения США
Историк Тодд: поражение США в конфликте на Украине сделает Европу свободнее
09 октября 2024, 03:39

Фото: сайт НАТО

Поражение США в конфликте на Украине приведёт к распаду НАТО и освобождению Европы от американского влияния, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

«Исход этого конфликта решит судьбу Европы. Если Соединённые Штаты потерпят поражение, НАТО распадётся, а Европа станет свободной», — заявил Тодд.
Историк считает, что США использовали конфликт на Украине и подрыв «Северных потоков», чтобы ослабить связи между Германией и Россией. Однако в случае поражения Америки, по мнению Тодда, контроль США над Европой будет «стёрт в порошок», а Германия и Россия вновь сблизятся.

Напомним, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» произошли в сентябре 2022 года. Россия инициировала расследование этого инцидента, но так и не получила необходимой информации от западных стран.

Ранее в США заявили, что бывший президент США Барак Обама не воспринимал всерьёз российского лидера Владимира Путина, что в конечном итоге привело к воссоединению Крыма с Россией и началу СВО на Украине.

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В ХАМАС рассказали, когда отдадут пленных
В ХАМАС отказались вести переговоры об обмене пленными до прекращения огня
09 октября 2024, 02:50

Фото: istock/Shabtay Emanuelov

Руководство движения ХАМАС заявило, что не видит смысла в переговорах по обмену пленными до полного прекращения огня и вывода израильских войск из сектора Газа.
Об этом РИА Новости сообщил представитель политического руководства ХАМАС в Ливане Айман Шанаа.

«Любое соглашение должно начинаться с полного и немедленного прекращения огня и вывода израильских войск из Газы. До этого нет смысла говорить о сделке по обмену заключёнными. Пусть они продолжают думать, что сопротивление слабо, но у нас есть ещё много фронтов, которые могут преподать врагу урок», — заявил Шанаа.
Представитель ХАМАС также добавил, что движение было готово к прекращению огня, но, по его словам, из-за позиции премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху переговоры по данному вопросу зашли в тупик.

Ранее сообщалось, что правящее в северной части Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что нанесло удар гиперзвуковой ракетой по военному объекту в израильской столице Тель-Авиве. Отмечается, что также ракетный удар был совершен по другой военной цели, но без использования гиперзвукового оружия.

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#израиль
#соглашение
#новости
#удар
#переговоры
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Трамп отправлял тесты для Путина: Харрис сделала сенсационное заявление
Харрис оскорбила Путина, критикуя Трампа из-за книги Вудворда
09 октября 2024, 00:44

Фото: Сайт Кремля

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис обрушилась с критикой на Дональда Трампа, сославшись на информацию из книги журналиста Боба Вудворда «Война».
В ходе своего выступления, она также не удержалась от оскорблений в адрес президента России Владимира Путина.

По данным, опубликованным телеканалом CNN, Вудворд утверждает, что во время пандемии COVID-19 Трамп тайно отправил в Россию тесты на коронавирус для личного использования Путиным. Штаб Трампа назвал эти утверждения абсурдными, а самого автора — «умалишенным».

«Это очередной пример того, как он тайно помогал нашему сопернику, в то время как советовал американцам вводить себе отбеливатель», — заявила Харрис, критикуя Трампа.
Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что в случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп откажется от поддержки Украины в пользу Израиля.

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#сша
#дональд трамп
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