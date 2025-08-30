«Почерк очень похожий»: Украинский депутат назвал заказчика убийства Парубия
Депутат Артём Дмитрук указал на Зеленского как на заказчика убийства Парубия
Украинский нардеп Артём Дмитрук в эксклюзивном интервью РЕН ТВ высказал мнение об убийстве экс-спикера Рады Андрея Парубия. По его версии, произошедшее является результатом борьбы внутри украинского руководства.
Дмитрук заявил, что Парубий, как один из влиятельных политиков, конкурировал с Владимиром Зеленским, и возложил на последнего ответственность за убийство.
«Не так давно был убит Андрей Портнов — почерк очень похожий. Это следствие террористического режима на Украине. Вся вина за произошедшее лежит на Зеленском», — заявил депутат.Кроме того, депутат охарактеризовал Парубия как одного из ключевых участников событий 2014 года на Украине, продвигавшего, по его словам, праворадикальные идеи. Напомним, Андрей Парубий был застрелен во Львове 30 августа. На записи с камер наблюдения видно, что нападавший был одет в форму курьера.
