30 августа 2025, 15:39

Депутат Артём Дмитрук указал на Зеленского как на заказчика убийства Парубия

Андрей Парубий (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Украинский нардеп Артём Дмитрук в эксклюзивном интервью РЕН ТВ высказал мнение об убийстве экс-спикера Рады Андрея Парубия. По его версии, произошедшее является результатом борьбы внутри украинского руководства.





Дмитрук заявил, что Парубий, как один из влиятельных политиков, конкурировал с Владимиром Зеленским, и возложил на последнего ответственность за убийство.

«Не так давно был убит Андрей Портнов — почерк очень похожий. Это следствие террористического режима на Украине. Вся вина за произошедшее лежит на Зеленском», — заявил депутат.