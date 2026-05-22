Политолог Савин: США продолжают реализовывать планы по покорению Кубы
Обвинения США в адрес бывшего кубинского лидера Рауля Кастро Уголовное является продолжением политики США, нацеленной против Кубы, после введения в январе текущего года новых санкций. Так считает политолог, главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика», руководитель Фонда имени Фиделя Кастро Леонид Савин.
В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что Куба не поддалась на санкционное давление, поэтому Вашингтон достал из своих архивов старую историю о якобы причастности Рауля Кастро к уничтожению двух самолетов.
«В настоящее время американцы ищут разные подходы, пытаются давить на болевые точки Кубы, раскачивают через свои прокси кубинское общество. В идеале Вашингтон хотел бы поставить Кубу под свой полный контроль, так же как он это сделал в отношении Венесуэлы», — уверен Савин.
Он подчеркнул, что этим занимается глава Госдепа Марко Рубио, действует в тесной связке с ЦРУ и Министерством войны США.
Напомним, США обвинили Кастро в причастии к уничтожению двух американских самолетов в 1996-м над Флоридским проливом. Тогда погибли три американца и человек с ВНЖ в США. Экс-президенту Кубы грозит смертная казнь или пожизненное заключение.