«Позвольте Путину взять Киев»: итоги дебатов Трампа и Байдена, почему глава США счел оппонента «лохом и неудачником»

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27 июня в США прошли первые предвыборные дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом, которые уже назвали одними из самых судьбоносных в истории страны. Главные заявления кандидатов на пост главы государства и из-за чего между ними разгорелся скандал расскажет редакция «Радио 1».
Дебаты Трампа и Байдена в США
Первые предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена состоялись 27 июня в студии CNN в Атланте. Впервые в зале не было зрителей, а микрофоны спикеров включались поочередно, чтобы исключить словесную перепалку. Дебаты длились более полутора часов. За время выступления обоих кандидатов в президенты США имя российского лидера Владимира Путина было произнесено семь раз.
Байден и Трамп про СВО на Украине
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что мирный план по урегулированию конфликта на Украине, предложенный Владимиром Путиным, не является приемлемым. При этом политик отметил, что СВО не началась бы, если у власти в США «был нормальный лидер».
«Байден всех подвел. Он выделил Украине $200 млрд или даже больше. Это огромные деньги, я не думаю, что когда-либо было нечто подобное. Каждый раз, когда Зеленский приезжает в нашу страну, он уходит с $60 млрд. Он величайший торговец в истории», — возмутился Трамп.
Он также призвал прекратить тратить деньги на Украину и заявил, что готов прекратить конфликт прежде, чем вступит в должность главы государства.
«Украина не выигрывает эту войну. У них заканчиваются люди, у них заканчиваются солдаты», — заявил республиканец.
Глава Белого дома, в свою очередь, в событиях на Украине обвинил своего политического оппонента. Он предположил, что Трамп сказал однажды Путину: «Делай все, что хочешь», и именно это привело к украинскому кризису.
Про Владимира Путина
Действующий президент США обвинил Владимира Путина в совершении военных преступлений и убийстве тысяч людей. Он также выразил уверенность в том, что российский лидер якобы намерен завладеть всей территорией Украины, затем захватить Польшу и Беларусь.
«Вы думаете, он (Путин – прим.ред) остановится, если захватит Украину? Как вы думаете, что произойдет с Польшей? Что произойдет с Белоруссией, что, по вашему мнению, произойдет со странами НАТО?», — задался вопросом Байден.
Трамп с мнением оппонента не согласился и заявил, что Владимир Путин не начал бы СВО, если бы во главе США стоял президент, которого бы уважал российский лидер. Также республиканец напомнил, как «ужасно Байден поступил с Афганистаном» и подчеркнул, что СВО не началась бы, если бы у власти находился именно он.
Про угрозу третьей мировой войны
Трамп признал, что политика Байдена плоха и при его президентстве мировые конфликта завершиться не смогут.
«Мы действительно терпящая крах нация. Его политика настолько плоха, его военная политика безумна. При нем эти войны никогда не закончатся. Он доведет нас до третьей мировой войны, а мы ближе к третьей мировой войне, чем кто-либо может себе представить», — заявил политик.
Джо Байден также оценил риски возникновения третьей мировой войны. По его мнению, к такому исходу событий приведет победа Трампа на выборах.
«Если хотите третьей мировой войны — дайте Трампу победить и сказать Путину: делай с НАТО что хочешь. Хотите развязать войну — просто позвольте Путину взять Киев», — негодует Байден.
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Трамп и Байден друг про друга
Действующий президент США не упустил возможности напомнить Трампу об инициированных в отношении него административных производствах.
«Сколько миллиардов долларов ты должен заплатить в качестве административного штрафа за растление женщины в общественном месте? За целый ряд других поступков? За секс с порнозвездой, пока ваша жена была беременна. О чем ты говоришь? У тебя нравы, как у бродячего кота», — обрушился Байден на своего главного соперника.
Трамп, в свою очередь, сделал лаконичное заявление о том, что Джо Байден – худший президент в истории США и добавил, что в случае его победы на выборах у страны не будет будущего.
Про США в глазах мировой общественности
Во время дебатов Джо Байден выразил уверенность в том, что Америкой восхищаются во всем мире. Он заявил, что страна обладает лучшими вооруженными силами и никто не считает государство слабым. Трамп поспешил оспорить слова оппонента и заявил, что США больше не уважают и считают глупыми.
Про отношения с НАТО
Демократ Байден обвинил Трампа в том, что он хочет выйти из блока НАТО, будучи уверенным, что сила США заключена в альянсах. Кроме того, в очередной раз Байден выразил беспокойство тем, что Владимир Путин может пойти на Североатлантический альянс.
«Нас разделяет большой океан, но сможем ли мы когда-нибудь избежать войны в Европе, большой войны в Европе? Что произойдет, если Путин решит пойти дальше на НАТО?», — недоумевает президент США.
Трамп ответил на вопрос оппонента заявлением о том, что не собирается поддерживать блок, если он не будет делать отчисления.
«Я сказал, что не собираюсь поддерживать НАТО, если вы не заплатите. И вы знаете, что произошло? В последующие дни и месяцы потекли миллиарды и миллиарды долларов», — заявил республиканец.
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Про войну на Ближнем Востоке
Джо Байден обвинил в эскалации на Ближнем Востоке движение ХАМАС. Он также отметил, что США оказывают всю необходимую помощь Израилю, отказав государству лишь в поставках 2000-фунтовых бомб, так как они могут привести к губительным последствиям для мирного населения. Трамп со своим соперником не согласился и возложил вину на ближневосточный кризис на Израиль.
Политик пояснил, что ХАМАС прежде не вторгался в Израиль, так как Иран был разорен и не имел средств на ведение военных действий.
Президенты США сошлись в вопросе о России
Кандидаты в президенты США сошлись во мнениях лишь в том, что победу в конфликте на Украине одержит Россия. Однако дальнейших исход событий каждый политик увидел по-разному. Трамп выразил уверенность в том, что Россия способна занять всю территорию Украины. Джо Байден продолжил настаивать, что после завершения СВО Москва начнет угрожать Белоруссии.
Трамп и Байден оскорбили друг друга
Итоги дебатов Трампа и Байдена 2024
67% зрителей сочли, что республиканец Дональд Трамп обошел действующего президента США. 33% зрителей полагают, что Джо Байден выступил лучше своего оппонента.
По информации телеканала CNN, результаты дебатов вызвали панику в рядах Демократической партии страны. Политики обеспокоены тем, что Байден невыгодно выглядит на фоне своего главного политического соперника.
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Анастасия Хохлова