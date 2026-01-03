Президент Колумбии: США бомбят Каракас
Каракас подвергся ракетному обстрелу. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро в социальной сети X.
Политик подчеркнул, что Венесуэла была атакована США, а также призвал мировое сообщество отреагировать на ситуацию. Он добавил, что ООН и Организация американских государств должны немедленно провести совещание.
«Прямо сейчас они бомбят Каракас. Предупредите весь мир: на Венесуэлу напали. Они бьют ракетами», — написал колумбийский лидер.Напомним, в Каракасе прогремели не менее семи взрывов. Очевидцы сообщили о сработавшем сигнале тревоги и американских десантных вертолетах в небе. В ответ ВВС Венесуэлы подняли истребители Су-30МКВ для перехвата.
Недавно в Сети появилось видео с возможным авиаударом по одной из авиабаз в городе.