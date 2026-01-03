Президент Колумбии: США бомбят Каракас

03 января 2026, 10:39

Фото: iStock/Tomas Ragina

Каракас подвергся ракетному обстрелу. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро в социальной сети X.





Политик подчеркнул, что Венесуэла была атакована США, а также призвал мировое сообщество отреагировать на ситуацию. Он добавил, что ООН и Организация американских государств должны немедленно провести совещание.

«Прямо сейчас они бомбят Каракас. Предупредите весь мир: на Венесуэлу напали. Они бьют ракетами», — написал колумбийский лидер.