Польские байкеры-националисты устроили обряд с факелами на мемориале в РФ и попали на видео
Поляки-мотоциклисты устроили провокационный обряд с факелами у мемориала «Медное» в Тверской области. Байкеры скандировали антироссийские лозунги и оставляли националистические надписи. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ», публикуя кадры с места происшествия.
Иностранцы назвали свои действия «религиозной церемонией». Они оказались членами ультранационалистической молодежной группировки «Всепольская молодежь». Националисты прибыли в Россию через границу с Белоруссией и проникли на территорию мемориала на мотоциклах с факелами.
«Когда эти люди начали доставать факелы и зажигать их, а также развернули незнакомые для нас флаги, это вызвало беспокойство», — поделилась с РЕН ТВ старший научный сотрудник мемориала Тамара Карасева.
Поведение байкеров под Тверью расценивается не столько политическим событием, сколько провокацией.
Все 39 участника акции были задержаны сотрудниками полиции за нарушение общественного порядка и проявление неуважения к месту памяти. Они будут привлечены к административной ответственности. Отмечается, что среди мотоциклистов было два несовершеннолетних поляка.
