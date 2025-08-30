Польские байкеры-националисты устроили обряд с факелами на мемориале в РФ и попали на видео

30 августа 2025, 23:41

РЕН ТВ: Поляки-националисты устроили обряд с факелами на мемориале под Тверью

Фото: iStock/Niko_Cingaryuk

Поляки-мотоциклисты устроили провокационный обряд с факелами у мемориала «Медное» в Тверской области. Байкеры скандировали антироссийские лозунги и оставляли националистические надписи. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ», публикуя кадры с места происшествия.





Иностранцы назвали свои действия «религиозной церемонией». Они оказались членами ультранационалистической молодежной группировки «Всепольская молодежь». Националисты прибыли в Россию через границу с Белоруссией и проникли на территорию мемориала на мотоциклах с факелами.





«Когда эти люди начали доставать факелы и зажигать их, а также развернули незнакомые для нас флаги, это вызвало беспокойство», — поделилась с РЕН ТВ старший научный сотрудник мемориала Тамара Карасева.

