Российские летчики уничтожили пункты базирования боевиков в Сирии

США смахивают на владелицу борделя, которая читает мораль всем остальным, когда упрекают российскую сторону во мнимом вмешательстве во внутренние дела других государств. Такое мнение выразил в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.