Российские летчики уничтожили пункты базирования боевиков в Сирии

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ВКС России в Сирии уничтожили два пункта базирования боевиков в провинции Хомс. Об этом сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, капитан первого ранга Олег Игнасюк.
«В горно-пустынных районах провинции Хомс ударами ВКС России поражены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф», – цитирует капитана РИА Новости.
По данным Центра за прошедшие сутки в Сирии зафиксировали сеь случаев нарушения мирных протоколов, которые приняли 9 сентября 2019 года. Нарушения связаны с полетами БПЛА, которые не согласовали с российской стороной.
В июне военные фиксировали опасное сближение беспилотника «коалиции» MQ-9 Reaper с российским самолетом Су-34.
В конце августа глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о встрече России, Сирии, Турции и Ирана, которая состоится в обозримом будущем.
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