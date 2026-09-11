Россиянам напомнили о сроках проведения выборов в Госдуму и Мособлдуму
Фото: пресс-служба ЦИК РФ
С 18 по 20 сентября 2026 года в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Одновременно в регионах пройдут кампании различных уровней, в том числе выборы депутатов Московской областной думы.
Выборы в Госдуму пройдут по смешанной системе: 225 депутатов изберут по партийным спискам, еще 225 — в одномандатных округах. В федеральном бюллетене будут представлены 10 партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», «Родина» и «Партия прямой демократии».
В единый день голосования также запланированы выборы глав восьми регионов и депутатов 39 региональных парламентов. В Московской области выборы в Мособлдуму также пройдут с 18 по 20 сентября.
Проголосовать можно будет на избирательном участке, на дому или дистанционно. ДЭГ будет доступно в 33 регионах, а в Москве онлайн-голосование пройдет через региональный портал. Для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление через «Госуслуги» до 23:59 14 сентября.
Избиратели старше 18 лет смогут проголосовать на участке по паспорту. Те, кто не может прийти по уважительной причине, смогут оформить голосование на дому. Кроме того, участки для голосования планируют открыть более чем в 150 странах — всего за рубежом ожидается свыше 300 избирательных участков.
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