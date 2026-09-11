Россиянам напомнили о сроках проведения выборов в Госдуму и Мособлдуму

11 сентября 2026, 17:00

Выборы в Госдуму и Мособлдуму состоятся с 18 по 20 сентября

Фото: пресс-служба ЦИК РФ

С 18 по 20 сентября 2026 года в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Одновременно в регионах пройдут кампании различных уровней, в том числе выборы депутатов Московской областной думы.