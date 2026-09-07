Россиянам рассказали, как принять участие в выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы

07 сентября 2026, 14:45

Проголосовать за депутатов Госдумы и Мособлдумы можно будет с помощью ДЭГ

Видео: пресс-служба ЦИК РФ

В сентябре 2026 года в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Голосование пройдет в течение трех дней — с 18 по 20 сентября, одновременно в регионах страны пройдут избирательные кампании различных уровней, в том числе выборы депутатов Московской областной думы.