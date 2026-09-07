Россиянам рассказали, как принять участие в выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы
Видео: пресс-служба ЦИК РФ
В сентябре 2026 года в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Голосование пройдет в течение трех дней — с 18 по 20 сентября, одновременно в регионах страны пройдут избирательные кампании различных уровней, в том числе выборы депутатов Московской областной думы.
Проведение выборов в Госдуму 20 сентября утвердил президент России Владимир Путин, после чего Центризбирком установил трехдневный формат голосования. Председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что такой порядок удобен для граждан и при этом является важной составляющей безопасности избирательного процесса.
Состав Государственной думы по итогам выборов останется прежним — 450 депутатов. Половина парламентариев, 225 человек, будет избрана по партийным спискам, еще столько же депутатов получат мандаты в одномандатных округах.
В 2026 году схема одномандатных округов изменилась в связи с участием в выборах жителей новых регионов России. Всего утверждено 225 округов с учетом ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В Донецкой Народной Республике сформированы три округа, в Луганской Народной Республике — два, а в Запорожской и Херсонской областях — по одному. При этом общее количество депутатов Госдумы не меняется и составляет 450 человек.
В единый день голосования состоятся не только выборы в федеральный парламент. В регионах пройдут кампании различного уровня: планируются выборы глав восьми субъектов России и депутатов 39 региональных парламентов. В Карачаево-Черкесии, Дагестане и Северной Осетии новых руководителей будут определять законодательные органы по представлению президента. В целом также сообщалось о выборах глав 11 субъектов и депутатов законодательных органов еще в 38 регионах.
В Московской области решение о проведении выборов в региональный парламент было принято Мособлдумой на 139-м заседании. Жители Подмосковья, как и на выборах в Госдуму, смогут проголосовать с 18 по 20 сентября.
В федеральном избирательном бюллетене будут представлены десять политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», Российская экологическая партия «Зеленые», «Родина» и «Партия прямой демократии».
Принять участие в голосовании можно будет как на обычном избирательном участке, так и дистанционно. Дистанционное электронное голосование в 2026 году будет доступно жителям 33 регионов. В Москве онлайн-голосование пройдет через региональный портал. Ожидается, что воспользоваться ДЭГ смогут до 48,4 млн человек, при этом у 86% потенциальных участников уже имеется подтвержденная учетная запись на «Госуслугах».
Для дистанционного голосования необходимо авторизоваться на портале «Госуслуг», перейти в раздел ДЭГ, проверить и подтвердить свои данные, а затем подать заявление до 23:59 по московскому времени 14 сентября. В период с 18 по 20 сентября избирателю нужно будет войти на портал ДЭГ через «Госуслуги» и подтвердить личность с помощью кода из СМС или телефонного звонка. После идентификации откроется электронный бюллетень, где можно будет выбрать кандидата и подтвердить свой голос.
Граждане, достигшие 18-летнего возраста, смогут проголосовать непосредственно на избирательном участке. Для этого потребуется предъявить паспорт и поставить отметку в бюллетене напротив выбранного кандидата.
Для избирателей, которые по уважительной причине не могут прийти на участок, предусмотрена возможность голосования на дому. Заявление можно подать в участковую избирательную комиссию лично или по телефону после публикации графика работы УИК. Сделать это необходимо не позднее 14:00 последнего дня голосования. В заявлении указываются причина невозможности посетить участок и контактные данные. После этого члены комиссии приедут к избирателю с переносным ящиком и бюллетенем.
Голосование будет организовано и за пределами России. Избирательные участки планируется открыть более чем в 150 странах, всего за рубежом намерены задействовать свыше 300 участков.
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