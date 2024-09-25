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Руководство немецкой партии «Зелёные» в полном составе уходит в отставку. Об этом сообщает издание Focus.
Отмечается что в среду состоится пресс-конференция, во время которой члены партии назовут причины такого решения.
Ранее сообщалось, что социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца опережает правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) на региональных выборах в Бранденбурге. При этом отмечалось, что партии-партнёры СДПГ по правящей на федеральном уровне коалиции «Зелёные» и свободные либералы (СвДП) могут вовсе не попасть в парламент из-за того, что им прогнозируют итоговый результат на не выше 5% голосов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова