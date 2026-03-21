Скончался расследователь «российского дела» и бывший спецпрокурор США

21 марта 2026, 21:17

Умер расследовавший «вмешательство» России в выборы США Мюллер

Сообщается о смерти бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, который вел расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года. Информацию приводит телеканал MS NOW.