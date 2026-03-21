Скончался расследователь «российского дела» и бывший спецпрокурор США

Сообщается о смерти бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, который вел расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года. Информацию приводит телеканал MS NOW.



По данным СМИ, Мюллер скончался в пятницу. Как отмечается в сообщении со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, ему был 81 год.

После победы президента Дональда Трампа на выборах Мюллер в течение двух лет занимался расследованием так называемого «российского дела». В итоге он не обнаружил доказательств сговора, возможность которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.

В мае 2023 года опубликовали доклад спецпрокурора США Джона Дарэма. В документе говорилось, что ни американские правоохранительные органы, ни разведсообщество не располагали реальными доказательствами сговора между Трампом и Россией.

Москва неоднократно отвергала обвинения Вашингтона во вмешательстве, в том числе в президентские выборы в США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл такие утверждения «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявлял, что никаких подтвержденных фактов, свидетельствующих о вмешательстве российской стороны в выборы в разных странах, не представили.

Никита Кротов

