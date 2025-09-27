Совбез ООН отклонил проект отсрочки восстановления санкций против Ирана
СБ ООН не принял российско-китайский проект отсрочки санкций против Ирана на полгода
Совет Безопасности ООН отклонил проект о продлении действия резолюции по иранской ядерной программе. С этой инициативой выступили Россия и Китай, передает ТАСС.
Предложенный документ подразумевал шестимесячное продление иранской ядерной сделки и возобновление переговоров по СВПД. За него проголосовали четыре члена Совбеза, включая самих авторов. Против выступили девять стран, Республика Корея и Гайана воздержались.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания заявил, что Москва не признает попытки возобновления антииранских санкций. Он обвинил Великобританию, Францию и Германию в намерении разрушить ядерную сделку.
Ранее европейские лидеры уведомили Совбез о запуске механизма восстановления санкций против Тегерана.
«Великобритания, Франция и Германия в четверг (28 августа) запустили 30-дневный процесс восстановления санкций ООН против Ирана в связи с его ядерной программой», — сообщало агентство Reuters.26 сентября «Радио 1» передавало, что некоторые делегации в знак протеста покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вышел на трибуну для выступления на общеполитических дискуссиях.