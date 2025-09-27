Совбез ООН отклонил проект отсрочки восстановления санкций против Ирана

27 сентября 2025, 00:02

СБ ООН не принял российско-китайский проект отсрочки санкций против Ирана на полгода

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Совет Безопасности ООН отклонил проект о продлении действия резолюции по иранской ядерной программе. С этой инициативой выступили Россия и Китай, передает ТАСС.





Предложенный документ подразумевал шестимесячное продление иранской ядерной сделки и возобновление переговоров по СВПД. За него проголосовали четыре члена Совбеза, включая самих авторов. Против выступили девять стран, Республика Корея и Гайана воздержались.



Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания заявил, что Москва не признает попытки возобновления антииранских санкций. Он обвинил Великобританию, Францию и Германию в намерении разрушить ядерную сделку.





«Великобритания, Франция и Германия в четверг (28 августа) запустили 30-дневный процесс восстановления санкций ООН против Ирана в связи с его ядерной программой», — сообщало агентство Reuters.