США предупредили Венгрию о возможной вооруженной акции 23 октября

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США уведомили венгерские власти, что группа молодых людей обсуждает в интернете планы проведения вооруженной акции 23 октября — в годовщину начала Венгерского восстания 1956 года. Об этом проинформировало издание Telex.
Отмечается, что американская разведка передала предупреждение Будапешту около двух недель назад. В ходе расследования стало известно о подготовке группы людей к возможным вооруженным действиям, которые могут быть связаны с памятной датой, отмечающей борьбу венгров за независимость.
Сообщается, что целью злоумышленников должны были стать «охраняемые лица». По данным издания, учитывая международные события последних месяцев, когда несколько видных политиков подверглись нападениям со стороны вооруженных людей, венгерские службы и Контртеррористическая служба придают этому вопросу особое внимание, чтобы проверить информацию и предпринять необходимые меры.
Указано, что венгерские спецслужбы задержали шестерых мужчин и женщин в пабе Legenda в Будапеште. Однако у них не было боевого оружия, только страйкбольные ружья и как минимум одно охолощенное оружие.
«Соседняя страна» могла вмешаться в парламентские выборы в Венгрии в 2022 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сообщается, что целью злоумышленников должны были стать «охраняемые лица». По данным издания, учитывая международные события последних месяцев, когда несколько видных политиков подверглись нападениям со стороны вооруженных людей, венгерские службы и Контртеррористическая служба придают этому вопросу особое внимание, чтобы проверить информацию и предпринять необходимые меры.
Указано, что венгерские спецслужбы задержали шестерых мужчин и женщин в пабе Legenda в Будапеште. Однако у них не было боевого оружия, только страйкбольные ружья и как минимум одно охолощенное оружие.
«Соседняя страна» могла вмешаться в парламентские выборы в Венгрии в 2022 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова