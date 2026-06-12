Старшая дочь короля Таиланда скончалась в возрасте 47 лет

12 июня 2026, 06:08

Старшая дочь короля Таиланда принцесса Баджракитиябха скончалась в возрасте 47 лет

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Старшая дочь короля Таиланда, принцесса Баджракитиябха, скончалась в возрасте 47 лет после продолжительной болезни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бюро королевского двора.





Баджракитиябха находилась в коме с декабря 2022 года, когда она внезапно потеряла сознание во время прогулки с собаками. Инцидент был связан с сердечными проблемами. В последние годы жизнь cтаршей дочери короля Таиланда поддерживали аппараты ИВЛ.



