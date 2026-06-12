Старшая дочь короля Таиланда скончалась в возрасте 47 лет
Старшая дочь короля Таиланда принцесса Баджракитиябха скончалась в возрасте 47 лет
Старшая дочь короля Таиланда, принцесса Баджракитиябха, скончалась в возрасте 47 лет после продолжительной болезни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бюро королевского двора.
Баджракитиябха находилась в коме с декабря 2022 года, когда она внезапно потеряла сознание во время прогулки с собаками. Инцидент был связан с сердечными проблемами. В последние годы жизнь cтаршей дочери короля Таиланда поддерживали аппараты ИВЛ.
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21 мая пациентке стало хуже из-за инфекции в брюшной полости, которая началась в результате воспаления кишечника. Кроме того, у неё наблюдались пониженное кровяное давление, нарушения сердечного ритма и проблемы со свёртываемостью крови.
Отмечается, что принцесса мирно скончалась 11 июня в 19:48 по местному времени (15:48 мск). Она ушла из жизни в мемориальной больнице короля Чулалонгкорна при Обществе Красного Креста Таиланда.
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