ЦИК напомнила о порядке голосования на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы

30 июля 2026, 17:46

Видео: пресс-служба ЦИК РФ

Выборы депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, голосование будет длиться три дня.