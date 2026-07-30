ЦИК напомнила о порядке голосования на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы
Видео: пресс-служба ЦИК РФ
Выборы депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, голосование будет длиться три дня.
Избиратели смогут выбрать наиболее удобный способ участия в выборах: проголосовать на избирательном участке, воспользоваться дистанционным электронным голосованием или оформить голосование на дому.
В ЦИК обратили внимание на дистанционное электронное голосование. Для участия необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» и заранее проверить доступ к своему аккаунту. Подать заявление на участие в ДЭГ можно до 14 сентября включительно.
После регистрации на дистанционное голосование избиратель будет исключен из списка для очного голосования и уже не сможет получить бумажный бюллетень. При этом для участия в выборах потребуется повторно авторизоваться на портале в период с 18 по 20 сентября и завершить процедуру голосования.
Для граждан, которые в дни выборов будут находиться вне места регистрации, продолжит действовать механизм «Мобильный избиратель». Подать соответствующее заявление можно с 3 августа по 14 сентября через «Госуслуги», МФЦ или территориальную избирательную комиссию, а с 9 по 14 сентября — также в участковых комиссиях.
Проголосовать на дому смогут граждане, которые по состоянию здоровья, инвалидности или в связи с уходом за другим человеком не могут самостоятельно прийти на участок. Заявления будут принимать с 10 сентября до 14:00 20 сентября.
Традиционный формат голосования также сохранится. Избирательные участки будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00, а адрес своего участка можно узнать на сайте ЦИК.
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